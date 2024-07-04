У червні частка повітряних тривог в загальному часі роботи ТЦ знизилась до 11,3%

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ у червні 2024 року становила 11,3%.

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Про це повідомили в Українській раді торговельних центрів, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що цей показник є значно більшим, ніж у червні 2023-го (5,3%), але меншим, ніж у травні 2024-го (13,6%).

В УРТЦ уточнюють, що п'ятірка регіонів із найбільшою часткою повітряних тривог під час роботи ТЦ за місяць загалом не змінилася.

У червні 2024 року вона є наступною:

Харківська область - 68,1%;

Донецька - 57,6%;

Запорізька - 23,6%;

Дніпропетровська - 22,3%;

Полтавська - 14,9%.

У середньому по Україні час вимушеного простою через повітряні тривоги сягнув 77,6 робочих днів від початку повномасштабного вторгнення, а в червні 2024 року - 3,7 робочих днів.

В УРТЦ також зазначили, що з 24 лютого 2022 року вони публікують інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах України. Карта при цьому оновлюється щомісяця.

У 2024 році в Україні може не відкритися жодного нового ТРЦ

2024 рік може стати першим за довгий час, коли в Україні не відкриється жодного нового великого торгово-розважального центру (ТРЦ). Це різко контрастує з попередніми роками, коли навіть під час війни у 2022-2023 роках було відкрито близько 10 нових торговельних об'єктів, писало видання Forbes Ukraine.

Серед основних причин затримки відкриття нових ТРЦ називають зростання витрат на будівництво, нестачу робочої сили і новий етап відключень електроенергії, що затримує введення об'єктів в експлуатацію.

При цьому у списку перспективних об'єктів Києва значиться 22 майбутніх ТРЦ, і приблизно стільки ж планується в інших містах України. На 2024 рік було заявлено відкриття понад 10 торгово-розважальних центрів площею від 10 000 кв. м кожен.

Фото: ua.depositphotos.com