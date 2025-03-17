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Ущерб "Эпицентру" из-за войны превысил $1 млрд
Группа компаний "Эпицентр" оценила свои потери из-за военной агрессии России против Украины в $1,02 млрд. Эта сумма включает как непосредственные разрушения и потери активов, так и недополученные доходы.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
По словам заместителя генерального директора "Эпицентра" Дмитрия Байдюка, ущерб компании от полномасштабного вторжения России в 2022 году составляет $751,4 млн. Эта сумма включает разрушенные, поврежденные или захваченные торговые центры, утраченный товар, технику и другие активы.
Кроме того, еще $267,5 млн компания потеряла после оккупации украинских территорий в 2014 году. Речь идет о семи торговых объектах общей площадью 163,2 тыс. кв. м.
"Мы активно работаем в юридической плоскости по компенсации этих средств за счет агрессора, однако понимаем, что это очень продолжительный процесс", — отметил генеральный директор компании Петр Михайлишин.
Отмечается, что оценку ущерба проводили независимые эксперты и юридические компании, и она может быть использована в судебных исках.
До начала полномасштабного вторжения сеть "Эпицентр" объединяла более 80 торговых центров по всей Украине. Война уничтожила семь объектов в Мариуполе, Никополе, Буче, Чернигове, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125,6 тыс. кв. м. Еще три объекта в Мелитополе, Краматорске и Харькове прекратили работу из-за оккупации, обстрелов или приближенности к линии фронта.
По состоянию на март 2025 г. сеть "Эпицентра" продолжает работать и насчитывает 71 торговый центр.