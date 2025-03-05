"Эпицентр" начал торговать электроэнергией: что известно

Компания " Эпицентр Дженерейшн ", принадлежащая Александру и Галине Герегам, в январе 2025 года впервые начала трансграничную торговлю электроэнергией.

Об этом сообщает ExPro.

По данным издания , компания импортировала из Румынии 618 МВт-ч электроэнергии по средней цене 161 €/МВт-ч.

Также компания осуществляла экспорт электроэнергии в Молдову в январе, по средней цене 80 €/МВт-час.

Ранее сообщалось, что компания "Эпицентр Дженерейшн" зарегистрировалась для участия в аукционах по распределению пропускной способности межгосударственных связей на платформе НЭК "Укрэнерго".

В комментарии Delo.ua руководитель департамента по развитию альтернативных источников, энергоэффективности и энергосбережения ООО "Эпицентр К" Марина Димитрова рассказывала, что компания планирует импортировать электроэнергию из ЕС для нужд завода Epicentr Ceramic Corporation, производящего керамическую плитку в Киевской области.

В то же время, она отметила, что импорт электроэнергии для нужд торговых центров не планируется. Во время аварийных отключений ТЦ будут продолжать работу благодаря дизельным генераторам, установленным на всех объектах сети.

Об Эпицентре Дженерейшн

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Эпицентр Дженерейшн" было создано 4 июля 2024 года. Руководителем является Марина Димитрова. Основным видом деятельности является торговля электроэнергией. Конечным бенефициаром компании является Александр и Галина Гереги.

Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) уже предоставила компании "Эпицентр Дженерейшн" лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по снабжению природным газом электроэнергии.