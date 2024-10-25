В "Эпицентре" рассказали, почему их дочерняя компания нацелилась на участие в аукционах "Укрэнерго"

Компания "Эпицентр Дженерейшн", принадлежащая Александру и Галине Герегам, зарегистрировалась для участия в аукционах по распределению пропускной способности межгосударственных связей на платформе НЭК "Укрэнерго", поскольку планирует импортировать электроэнергию из ЕС для нужд завода Epicentr Ceramic Corporation, производящего керамическую плитку. Об этом в комментарии Delo.ua рассказала руководитель департамента по развитию альтернативных источников, энергоэффективности и энергосбережения ООО "Эпицентр К" Марина Димитрова.

"Импорт электроэнергии возможен для обеспечения потребностей нашего завода по изготовлению керамической плитки в Киевской области. Прерывание производственных процессов на заводе приводит к значительным потерям, поэтому в результате импорта мы хотим обезопасить производство во время возможных блекаутов", — сказала Димитрова.

В то же время, она отметила, что импорт электроэнергии для нужд торговых центров не планируется. Во время аварийных отключений ТЦ будут продолжать работу благодаря дизельным генераторам, установленным на всех объектах сети.

Топменеджер также рассказала, что дальнейшее развитие компании "Эпицентр Дженерейшн" будет зависеть от ситуации в стране и регуляторных условий работы на рынке электроэнергии.

Как рассказали Delo.ua в консалтинговой компании ExPro, "Эпицентр Дженерейшн" зарегистрировалась на платформе "Укрэнерго" 17 октября, однако по состоянию на 24 октября еще не участвовала в аукционах по распределению межгосударственных связей.

"Эпицентр" инвестирует 2,2 миллиарда гривен в газопоршневые электростанции

Напомним, в июне компания "Эпицентр" объявила о планах инвестировать почти 2,2 миллиарда гривен в закупку и установку газогенераторов общей мощностью около 100 МВт.

Также 76,5 миллиона долларов, то есть более 3 миллиардов гривен, она планирует потратить на обустройство солнечных электростанций, позволяющих заместить до 30% потребления электроэнергии.

В настоящее время компания уже оборудовала шесть СЭС общей мощностью 6,8 МВт, а в течение 2024-2025 годов хочет оснастить солнечными панелями общей мощностью 25 МВт еще 16 торговых центров и логистический центр. При этом в планах "Эпицентра" на будущее – установка и наземных СЭС для обеспечения потребностей собственных производственных предприятий.

Группа компаний "Эпицентр" объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", интернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Эпицентр-Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообрабатывающее предприятие ЦБМ "Осмолода", логистические мощности и другие активы

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).