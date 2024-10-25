В "Епіцентрі" розповіли, чому їхня дочірня компанія націлилась на участь в аукціонах "Укренерго"

Компанія "Епіцентр Дженерейшн", що належить Олександру та Галині Герегам, зареєструвалась для участі в аукціонах з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на платформі НЕК "Укренерго", оскільки планує імпортувати електроенергію з ЄС для потреб заводу Epicentr Ceramic Corporation, що виготовляє керамічну плитку на Київщині. Про це в коментарі Delo.ua розповіла керівниця департаменту з розвитку альтернативних джерел, енергоефективності та енергозбереження ТОВ “Епіцентр К” Марина Дімітрова.

"Імпорт електроенергії можливий для забезпечення потреб нашого заводу з виготовлення керамічної плитки в Київській області. Переривання виробничих процесів на заводі призводить до значних втрат, тож внаслідок імпорту ми хочемо убезпечити виробництво під час можливих блекаутів", — сказала Дімітрова.

Водночас вона зауважила, що імпорт електроенергії для потреб торгових центрів не планується. Під час аварійних відключень ТЦ продовжуватимуть роботу завдяки дизельним генераторам, що встановлені на всіх об'єктах мережі.

Топменеджерка також розказала, що подальший розвиток компанії “Епіцентр Дженерейшн” залежатиме від ситуації в країні та регуляторних умов роботи на ринку електроенергії.

Як розповіли Delo.ua в консалтинговій компанії ExPro, "Епіцентр Дженерейшн" зареєструвалась на платформі "Укренерго" 17 жовтня, однак станом на 24 жовтня ще не брала участі в аукціонах з розподілу міждержавних перетинів.

"Епіцентр" інвестує 2,2 мільярда гривень у газопоршневі електростанції

Нагадаємо, у червні компанія "Епіцентр" оголосила про плани інвестувати майже 2,2 мільярда гривень у закупівлю й встановлення газогенераторів загальною потужністю близько 100 МВт.

Також 76,5 мільйона доларів, тобто понад 3 мільярди гривень, вона планує витратити на облаштування сонячних електростанцій, що дозволяють замістити до 30% споживання електроенергії.

Наразі компанія вже обладнала шість СЕС загальною потужністю 6,8 МВт, а протягом 2024-2025 років хоче оснастити сонячними панелями загальною потужністю 25 МВт ще 16 торгівельних центрів та логістичний центр. При цьому в планах "Епіцентру" на майбутнє - встановлення й наземних СЕС для забезпечення потреб власних виробничих підприємств.

Група компаній "Епіцентр" об'єднує торгівельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).