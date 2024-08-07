НКРЭКУ позволила "Эпицентру" поставлять газ и электроэнергию

Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) предоставила компании "Эпицентр Дженерейшн" лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по снабжению природным газом электроэнергии. Об этом идет речь на сайте Нацкомиссии.

Добавим, что компания "Эпицентр Дженерейшн" была основана 4 июля 2024 года и специализируется на торговле электроэнергией. Руководителем компании является Марина Димитрова.



В то же время, конечными бенефициарами компании являются Александр и Галина Гереги, также владеющие сетью ТЦ "Эпицентр". Ранее компания вышла также на рынок девелопмента и в агросферу.



Напомним, в июне компания "Эпицентр" объявила о планах инвестировать почти 2,2 миллиарда гривен в закупку и установку газогенераторов общей мощностью около 100 МВт.

Также 76,5 миллиона долларов, то есть более 3 миллиардов гривен, она планирует потратить на устройство солнечных электростанций, позволяющих заместить до 30% потребления электроэнергии.

В настоящее время компания уже оборудовала шесть СЭС общей мощностью 6,8 МВт, а в течение 2024-2025 годов хочет оснастить солнечными панелями общей мощностью 25 МВт еще 16 торговых центров и логистический центр. При этом в планах "Эпицентра" на будущее – установка и наземных СЭС для обеспечения потребностей собственных производственных предприятий.

"Эпицентр" теряет ТЦ в результате войны

"Эпицентр" имеет в Украине 72 объекта под брендами "Эпицентр" и "Новая линия", в том числе 10 в Киеве. Впрочем, уже несколько гипермаркетов были разрушены в результате российского полномасштабного вторжения, в частности, в Мариуполе, Буче и Чернигове.

В Херсоне накануне российская армия попала по недействующему "Эпицентру" на улице Нефтяников, который в результате сгорел. В феврале 2023 года был уничтожен другой гипермаркет сети в Херсоне — на Бериславском шоссе.

Утром 25 мая в результате российского ракетного удара было уничтожено "Эпицентр" в Харькове. По результатам поисково-спасательных работ была установлена гибель 19 человек. "Эпицентр" пообещал семьям всех погибших по 1 миллиону гривен.

Ранее, 6 марта, в результате вражеских обстрелов было разрушено торговый центр "Эпицентр" в Никополе, открыт за полгода до полномасштабной войны Впрочем, тогда обошлось без жертв.