"Эпицентр" увеличит мощности завода по производству керамической плитки до 12,5 млн. кв. м в год

Группа компаний "Эпицентр" завершает монтаж новой производственной линии на заводе, расположенном в Калиновке Киевской области. Она позволит увеличить мощности предприятия до 12,5 млн. кв. м в год.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает "Интерфакс-Украина".

В сообщении компании говорится, что на сегодняшний день три действующих производственных линии завода с годовой мощностью 9,5 млн кв. м загружены и работают круглосуточно. Новая линия с мощностью 3 млн. кв. м в год планируется к вводу в эксплуатацию уже этим летом. Оборудование для нее произведено итальянской компанией Sacmi – мировым лидером по производству машин и установок для изготовления керамики.

Также сообщается, что запуск дополнительной линии является одним из шагов общей программы развития и модернизации производства, что предполагает достижение производственной мощности в 18 млн кв. м в 2027 году. Благодаря этому предприятие сможет создать новые рабочие места и увеличить отчисления в бюджет.

"Запуск новой линии позволит не только увеличить производственную мощность, но и снизить себестоимость продукции и сделать ее более конкурентной. Мы сможем внедрить новые типы продукции, такие как утолщенная плитка для использования снаружи помещений, а также новые крупные форматы, актуальные для экспортных рынков", – сообщил директор Epicentr Ceramic Corporation Владимир Сыров.

Ассортимент завода с начала года вырос более чем на 160 товарных позиций

По словам директора Epicentr Ceramic Corporation, на сегодняшний день продукция завода занимает около 25% украинского рынка. При этом постоянно ведется работа по разработке и внедрению новых форматов и поверхностей керамической плитки.

К примеру, в начале 2024 года компания вывела на рынок новый бренд TEO Ceramics, ориентированный в частности на экспортные рынки. А в марте была введена новая линейка плитки для стен, хотя раньше завод производил только керамогранит. Как результат, ассортимент завода за семь месяцев 2024 года увеличился более чем на 160 новых SKU (товарных позиций).

В свою очередь директор завода Руслан Хоменко отметил важность того, что в своей работе завод использует глину украинского происхождения, добываемой на востоке страны.

"Для обеспечения бесперебойного производства создается стратегический запас глины на три года, что позволит предприятию не учитывать возможные перебои в поставках сырья", — сообщил он.

По словам заместителя председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрия Кисилевского, в Калиновке также планируется строительство двух заводов "Эпицентра", для чего местная община должна выделить земельный участок.

О заводе в Калиновке

Завод в поселке Калиновка Киевской области был запущен в 2019 году. На новейшем производстве площадью более 70 тыс. кв. м установлено высокотехнологичное оборудование мирового лидера – компании SACMI, благодаря которому украинская керамика может успешно конкурировать с ведущими мировыми производителями. Общие мощности завода составляют 15 млн. кв. м плитки в год.

Ассортиментная матрица включает в себя все виды плитки, которая используется для коммерческой недвижимости, вентилируемых фасадов, наружного применения, ванных комнат, санузлов, кухонь и т.д.

20% продукции экспортируется на внешние рынки. Украинскую керамику поставляют в Польшу, Чехию, Голландию, Бельгию, Швейцарию, Венгрию, Германию, Литву, Эстонию, Францию, Великобританию, Исландию, Молдову, Хорватию, Ирландию, Румынию, ОАЭ, Катар, Израиль, Республику Кипр и другие.