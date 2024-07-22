"Епіцентр" збільшить потужності заводу з виробництва керамічної плитки до 12,5 млн кв. м на рік

Група компаній "Епіцентр" завершує монтаж нової виробничої лінії на заводі, що розташований в Калинівці Київської області. Вона дозволить збільшити потужності підприємства до 12,5 млн кв. м на рік.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні компанії йдеться, що на сьогодні три діючих виробничих лінії заводу з річною потужністю 9,5 млн кв. м завантажені і працюють цілодобово. Нова лінія з потужністю 3 млн кв. м на рік планується до введення в експлуатацію вже цього літа. Обладнання для неї вироблено італійською компанією Sacmi - світовим лідером з виробництва машин і установок для виготовлення кераміки.

Також повідомляється, що запуск додаткової лінії є одним із кроків загальної програми розвитку та модернізації виробництва, що передбачає досягнення виробничої потужності у 18 млн кв. м у 2027 році. Завдяки цьому підприємство зможе створити нові робочі місця та збільшити відрахування до бюджету.

"Запуск нової лінії дасть змогу не тільки збільшити виробничу потужність, а й знизити собівартість продукції та зробити її більш конкурентною. Ми зможемо впровадити нові типи продукції, такі як потовщена плитка для використання зовні приміщень, а також нові великі формати, актуальні для експортних ринків", - повідомив директор Epicentr Ceramic Corporation Володимир Сиров.

Асортимент заводу з початку року виріс на понад 160 товарних позицій

За словами директора Epicentr Ceramic Corporation, на сьогодні продукція заводу займає близько 25% українського ринку. При цьому постійно ведеться робота з розробки та впровадження нових форматів і поверхонь керамічної плитки.

Наприклад, на початку 2024 року компанія вивела на ринок новий бренд TEO Ceramics, орієнтований зокрема на експортні ринки. А в березні була запроваджена нова лінійка плитки для стін, хоча раніше завод виробляв тільки керамограніт. Як результат, асортимент заводу за сім місяців 2024 року збільшився більш ніж на 160 нових SKU (товарних позицій).

Своєю чергою директор заводу Руслан Хоменко відзначив важливість того, що в своїй роботі завод використовує глину українського походження, що видобувається на сході країни.

"Для забезпечення безперебійного виробництва створюється стратегічний запас глини на три роки, що дозволить підприємству не зважати на можливі перебої в поставках сировини", - повідомив він.

За словами заступника голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, у Калинівці також планується будівництво двох заводів "Епіцентру", для чого місцева громада має виділити земельну ділянку.

Про завод у Калинівці

Завод у селищі Калинівка Київської області було запущено у 2019 році. На новітньому виробництві площею понад 70 тис. кв. м встановлене високотехнологічне обладнання світового лідера — компанії SACMI, завдяки якому українська кераміка може успішно конкурувати із провідними світовими виробниками. Загальні потужності заводу становлять 15 млн кв. м плитки на рік.

Асортиментна матриця включає всі види плитки, яка використовується для комерційної нерухомості, вентильованих фасадів, зовнішнього застосування, ванних кімнат, санвузлів, кухонь тощо.

20% продукції експортується на зовнішні ринки. Українську кераміку постачають до Польщі, Чехії, Голландії, Бельгії, Швейцарії, Угорщини, Німеччини, Литви, Естонії, Франції, Великобританії, Ісландії, Молдови, Хорватії, Ірландії, Румунії, ОАЕ, Катару, Ізраїлю, Республіки Кіпр та інших.