"Эпицентр" вложит 2,2 миллиарда гривен в газопоршневые электростанции для своих объектов

Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" планирует в текущем году инвестировать почти 2,2 миллиарда гривен в закупку и установку газогенераторов общей мощностью около 100 МВт. Об этом сообщает Forbes.ua со ссылкой на директора "Эпицентра" Петра Михайлишина.

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Компания планирует закупить газопоршневые электростанции мощностью от 1 до 6 МВт для обеспечения электроэнергией собственных производственных предприятий, а в дальнейшем и торговых центров.

Кроме того, 76,5 миллиона долларов, то есть более 3 миллиардов гривен, она планирует потратить на обустройство солнечных электростанций, позволяющих заместить до 30% потребления электроэнергии.

Сейчас компания уже оборудовала шесть СЭС общей мощностью 6,8 МВт, а в течение 2024-2025 годов хочет оснастить солнечными панелями общей мощностью 25 МВт еще 16 торговых центров и логистический центр. При этом в планах "Эпицентра" на будущее – установка и наземных СЭС для обеспечения потребностей собственных производственных предприятий.

При этом отмечается, что на всех объектах сети уже установлены дизель-генераторы, которые автоматически включаются при отключении централизованного энергоснабжения и позволяют ТЦ продолжать работу.

Отметим, что группа компаний "Эпицентр" - крупный украинский ритейлер, в состав которого входят торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", интернет-магазин и маркетплейс epicentrk.ua, сеть спортивных магазинов "Интерспорт-Украина", агрохолдинг "Эпицентр Агро", заводы по производству керамической плитки Epicentr Ceramic Corporation, производство по деревообработке ЦСМ "Осмолода" и логистические мощности.

"Эпицентр" теряет ТЦ в результате войны

По состоянию на июнь 2024 года компания имеет в Украине 72 объекта под брендами "Эпицентр" и "Новая линия", в том числе 10 в Киеве. Впрочем, уже несколько гипермаркетов были разрушены в результате российского полномасштабного вторжения, в частности в Мариуполе, Буче и Чернигове.

В Херсоне же накануне российская армия попала по недействующему "Эпицентру" на улице Нефтяников, который в результате сгорел. А в феврале 2023 года был уничтожен другой гипермаркет сети в Херсоне - на Бериславском шоссе.

Утром 25 мая в результате российского ракетного удара был уничтожен "Эпицентр" в Харькове. По результатам поисково-спасательных работ была установлена гибель 19 человек. "Эпицентр" пообещал семьям всех погибших по 1 миллиону гривен.

Ранее, 6 марта, в результате вражеских обстрелов был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе, открытый за полгода до полномасштабной войны. Впрочем, тогда обошлось без жертв.

Власть занимается децентрализацией энергетики

Напомним, что ввиду уничтожения в результате российских ударов большинства генерирующих мощностей украинской энергетики в последние месяцы, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в мае упростила подключение газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установок к сетям. Кроме того, они были освобождены от уплаты соответствующих ставок за присоединение.

После этого Кабинет министров принял постановление, отменившее ряд бюрократических процедур, чтобы упростить размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

В целом правительство сейчас работает над децентрализацией энергосистемы и обсуждает с партнерами Украины поставки дизель-генераторов, когенерационных установок и мобильных котельных, прежде всего для прифронтовых регионов. Министерству энергетики при этом поручено проработать вопрос установки газопоршневых установок в каждом областном центре.