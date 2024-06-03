В Украине работают над созданием альтернативной генерации: что планируют

Кабинет министров работает над тем, чтобы улучшить ситуацию в энергетике после российских обстрелов и рассматривает несколько шагов, которые будут способствовать созданию альтернативной генерации в Украине.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодняшнем совещании с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко и министром энергетики Германом Галущенко обсудили необходимые шаги, которые будут способствовать созданию альтернативной генерации в Украине.

Так, Правительство рассматривает возможность отмены ввозной пошлины и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующих к нему, а также упрощение таможенных процедур для его ввоза.

"Это позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии", - убежден Шмыгаль.

Также правительство работает над децентрализацией энергосистемы и обсуждает с партнерами поставки дизель-генераторов, когенерационных установок, мобильных котельных — прежде всего для прифронтовых регионов.

Кроме того, премьер-министр поручил проработать вопрос предоставления льготных кредитов на генерирующее оборудование.

Минэнерго также поручено совместно с партнерами проработать вопрос установки газопоршневых установок в каждом областном центре.

"Россия делает все, чтобы уничтожить нашу энергосистему. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы подготовиться к сложному отопительному сезону", - пообещал Шмигаль.

Ранее Кабинет министров принял постановление, упростившее процедуру размещения газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

Заметим, Правительство выделило 7 млрд 168 млн гривен на восстановление украинской энергетической инфраструктуры и лучшей синхронизации с энергосистемой Европейского Союза.

Эти средства пойдут на закупку оборудования для восстановления высоковольтных сетей.

Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической устойчивости в условиях ударов РФ по энергосистеме.

Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы предлагали бы таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того, чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.

В результате обстрелов повреждена половина всей энергосистемы Украины

Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

В ДТЭК сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, потерянных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, убытки энергосистемы Украины от последних российских ракетных и дроновых атак составили более 1 млрд долларов. Очень существенные повреждения получила тепловая генерация, гидрогенерация, подстанции для передачи электроэнергии. Пока ситуация в энергетике хоть и сложная, но энергосистема работает стабильно.