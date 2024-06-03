Украина увеличила импорт электроэнергии до рекордного уровня: у кого покупаем

Государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) в мае 2024 импортировал наибольший объем электроэнергии с начала коммерческой деятельности компании. Он более трети больше, чем в апреле, и более чем в 2 раза больше мартовского показателя.

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Об этом сообщила пресс-служба ЭКУ.

ЭКУ начала поставки электроэнергии с еще одного рынка

Отмечается, что для компенсации дефицита электроэнергии в Украине, в частности, ЭКУ начала поставки электроэнергии с еще одного рынка – Польше.

Это уже четвертая страна, откуда ЭКУ осуществляет импорт (вместе с Венгрией, Словакией и Румынией).

В течение мая из-за растущего дефицита импорт электроэнергии в Украину из Европы в отдельные часы достигал максимально возможной мощности в 1700 МВт.

Украина ведет переговоры о максимизации возможного импорта электроэнергии из стран Европейского Союза, чтобы компенсировать генерирующие мощности, уничтоженные в результате российских атак.

В мае ЭКУ также заключила целый ряд контрактов на целевой импорт электроэнергии промышленным потребителям. В связи с введением графиков отключений в прошлом месяце возобновился спрос на такую услугу со стороны украинских предприятий.

«Дефицит электроэнергии заставляет бизнес и промышленность искать инструменты, как уменьшить продолжительность отключений электроэнергии. Целевой импорт является оперативным решением, которое помогает предприятиям избегать простоев в работе и, как следствие, ущерба, – отметил Виталий Бутенко, генеральный директор ЭКУ.

По его словам, в среднесрочной перспективе часть клиентов ЭКУ также рассматривает возможности для развития собственной генерации.

"Мы отрабатываем с ними разные сценарии для скорейшего развертывания таких дополнительных мощностей и обеспечения экономической устойчивости этих проектов», - подчеркнул Бутенко.

Как сообщалось, в апреле ЭКУ увеличила импорт в 1,5 раза, чтобы обеспечить потребности энергосистемы и своих потребителей.

Чтобы избежать отключений, бизнес должен импортировать 80% электроэнергии

Заметим, что плановые ограничения энергоснабжения не распространяются на промышленных потребителей, закупающих импортируемую электроэнергию. В то же время Кабинет министров внес изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения в Украину. Они предполагают, что теперь у бизнеса не будут выключать электроэнергию только при условии, что он импортирует более 80% от общего объема потребления на соответствующий час.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать.

Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% - больше импортировать в Украину нет возможности.

Об ЭКУ

АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) – национальная энерготрейдинговая компания, предлагающая комплексные решения по покупке, продаже и управлению энергоресурсами.

ЭКУ входит в ТОП-5 трейдеров Украины по объемам продаж электроэнергии, лидеров по трансграничной торговле энергоресурсами, а также в ТОП-2 трейдеров зеленой электроэнергии.

ЭКУ учредила первую государственную балансирующую группу участников рынка электроэнергии, ныне вторую по размеру в Украине. Клиенты компании генерируют 10% ВВП Украины. 100% компании принадлежит государству.