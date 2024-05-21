В Минэнерго призывают бизнес устанавливать резервную генерацию

Из-за массовых отключений света Министерство энергетики советует бизнесу устанавливать резервную генерацию и солнечные панели для самообеспечения электроэнергией.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, сообщает РБК-Украина.

Он акцентировал внимание на том, что установка резервной генерации экономически выгодна и поможет подготовиться к отопительному сезону.

"Для бизнеса не будет лишним установить резервную генерацию. Таким образом мы сможем подготовиться к следующему отопительному сезону", - подчеркнул Колесник.

По словам замминистра, для бизнеса созданы все условия, чтобы такие проекты могли быть реализованы. Министерство энергетики понимает, что времени не так много, но это важно из-за ситуации в энергетике

"Сейчас рыночные условия уже достаточно экономически выгодны, для того чтобы устанавливать резервное питание генерации и покрывать собственные потребности для бизнеса. В случае генерации сверх собственных потребностей, есть возможность продавать это в энергосеть. На самом деле, эти инструменты являются коммерчески выгодными. Именно поэтому мы и призываем бизнес работать в этом направлении, по общим европейским правилам", - отметил Колесник.

Он подчеркнул, что установка солнечных панелей поможет бизнесу удовлетворить свои потребности в энергетике и сбалансировать рынок.

"Наличие собственного поколения для собственных нужд является важным шагом для самообеспечения", - добавил замминистра.

Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической устойчивости в условиях ударов РФ по энергосистеме.

Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы предлагали бы таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того, чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.

Ограничения электроснабжения будут летом, осенью и зимой

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, полностью избежать отключений света пока не удастся - ограничения будут продолжаться летом, осенью и зимой.

"Потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, как это было на прошлой неделе", - заявил Кудрицкий.

Однако он подчеркнул, что полностью избежать отключений пока не получится. Вынужденные ограничения будут продолжаться в течение месяцев - и летом, и осенью, и зимой.

"До тех пор, пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации", - добавил Кудрицкий.

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