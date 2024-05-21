У Міненерго закликають бізнес встановлювати резервну генерацію

Через масові відключення світла Міністерство енергетики радить бізнесу встановлювати резервну генерацію і сонячні панелі для самозабезпечення електроенергією.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колесник, повідомляє РБК-Україна.

Він акцентував увагу на тому, що встановлення резервної генерації економічно вигідне і допоможе підготуватися до опалювального сезону.

"Для бізнесу, не буде зайвим встановити резервну генерацію. Таким чином ми зможемо підготуватися до наступного опалювального сезону", - підкреслив Колесник.

За словами заступника міністра, для бізнесу створені всі умови, щоб такі проєкти могли бути реалізовані. Міністерство енергетики розуміє, що часу не так багато, але це важливо через ситуацію в енергетиці

"Наразі ринкові умови вже є достатньо економічно вигідними, для того щоб встановлювати резервне живлення генерації і покривати власні потреби для бізнесу. У разі генерації понад власні потреби, є можливість продавати це в енергомережу. Насправді, ці інструменти є комерційно вигідними. Саме тому ми і закликаємо бізнес працювати в цьому напрямку, за загальними європейськими правилами", - зауважив Колесник.

Він наголосив, що встановлення сонячних панелей допоможе бізнесу задовольнити свої потреби в енергетиці та збалансувати ринок.

"Наявність власної генерації для власних потреб є важливим крок для самозабезпечення", - додав заступник міністра.

Підприємства закликають генерувати власну електроенергію

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.

Він підкреслив, що безумовно, в генерацію треба вкласти кошти, її треба реконструювати.

"Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - підкреслив Кудрицький.

Обмеження електропостачання будуть влітку, восени та взимку

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, повністю уникнути відключень світла поки не вдасться - обмеження триватимуть влітку, восени та взимку.

"Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", - заявив Кудрицький.

Проте він підкреслив, що повністю уникнути відключень поки не вдасться. Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців - і влітку, і восени, та взимку.

"Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації", - додав Кудрицький.

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