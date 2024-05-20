Скільки ще триватимуть відключення електроенергії: пояснення "Укренерго"

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що повністю уникнути відключень світла поки не вдасться - обмеження триватимуть влітку, восени та взимку

Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження електропостачання будуть влітку, восени та взимку

"Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", - заявив Кудрицький.

Проте він підкреслив, що повністю уникнути відключень поки не вдасться. Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців - і влітку, і восени та взимку.

"Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації", - додав Кудрицький.

"Укренерго" оголосило про відключення світла 20 травня

У понеділок, 20 травня, в Україні ввечері будуть діяти графіки відключення світла. Це стосуватиметься як населення, так і промислових споживачів, повідомляє "Укренерго".

" 20 травня з 18:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень", - оголосили в "Укренерго".

Водночас світло не будуть відключати об'єктам критичної інфраструктури.

Українцям радять готуватися до будь-яких сценаріїв

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

"Я хочу повторитися те, купуйте генератори, павербанки, готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися і як показує зима ми зробили все і вони не знадобилися, але зараз поновилися масовані атаки і треба бути готовим до будь-якого сценарію", - каже міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами очільника ДТЕК Дмитра Сахарука, українці можуть знову зіткнутися з погодинними графіками відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні, коли у приміщеннях вмикають кондиціонери.

У квітні Україна на третину порівняно з березнем збільшила імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу, імпортувавши 225 тисяч МВт-г.

Як писало Delo.ua, експерти вважають, що через значні руйнування генерації дефіцит в енергосистемі є неминучим. Тож, з порадами, як обрати генератор чи зарядну станцію можна ознайомитися за посиланням.