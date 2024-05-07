Україна готується до можливих відключень світла: що треба знати обираючи генератор чи зарядну станцію

Експерти вважають, що через значні руйнування генерації дефіцит в енергосистемі є неминучим. Готуючись до можливих відключень малий бізнес та громадяни, котрі живуть в приватних будинках купують генератори, а ті хто мешкає у квартирах — портативні зарядні станції.

Внаслідок нової серії російських атак на енергетичну інфраструктуру, що почалася наприкінці березня, Україна втратила від 6 до 8 ГВт маневрової генерації. Теплові електростанції, які балансували енергосистему під час піків споживання буде значно важче полагодити ніж трансформатори які були зруйновані під час масованих атак на енергосистему взимку 2022/2023. Тож експерти радять українцям бути максимально готовими до значного дефіциту потужності в енергосистемі, який не вдасться перекрити імпортом з ЄС.

Під час аварійних та стабілізаційних відключень електроенергії в першу зиму повномасштабної війни виходом для бізнесу та домогосподарств стала купівля генераторів, які дозволяли забезпечити резервне живлення необхідних приладів під час відключень. Для приватного домогосподарства генератора потужністю від 5 кВт вистачало, щоб забезпечити роботу котлів, холодильника, а також роутера, ноутбука та освітлення будинку. Також генератори ставали виходом для живлення систем опалення та водопостачання багатоквартирних будинків.

А от для мешканців квартир, в яких запускати генератор заборонено та небезпечно, хорошим варіантом стали портативні зарядні станції, які отримали узагальнену назву на честь одного з поширених брендів — EcoFlow. Окремі моделі таких станції дозволяють забезпечувати резервне живлення цілого будинку, інші ж є компактними батареями, яких вистачатиме для підзарядки ноутбука та роутера.

Експерти також рекомендують встановлювати стаціонарні системи, які включають інвертор та акумулятори. Такі системи можуть обійтися дешевше портативних зарядних станцій аналогічної потужності та можуть використовуватися як резервне джерело живлення як у квартирах, так і в будинках.

Як обрати генератор

За словами директорки напрямку “Автогрупа та інструменти” мережі “Епіцентр” Ольги Ющенко обираючи генератор в першу чергу споживачу треба визначитися з тим, що буде працювати в період відключення світла. Тобто скласти перелік обладнання, а потім підсумовувати потужність цих приладів. Таким чином можна отримати орієнтовно необхідну потужність, а потім, виходячи з цієї потужності, підбирати генератор.

За словами менеджерки, зараз українці частіше обирають генератори потужністю від 5 кВт. Це мінімальна потужність, щоб працював мінімально необхідний перелік приладів (світло, телевізор, холодильник, помпа подачі води тощо).

Для приватного будинку оптимальним буде бензиновий або дизельний генератор на 220 В від 5 кВт номінальної потужності. А от для помп багатоповерхівок при виборі генератора варто враховувати багато факторів: фазність помп (1-фазний 220 В чи 3-фазний 380 В), потужність помп та їх кількість тощо. Вибір генератора для котлів багатоповерхівок підбір також залежатиме від фазності котлів (однофазний на 220 В чи трифазний на 380 В), типу (електричний, газовий), а також потужності та кількості котлів (може бути один на весь будинок, або в кожному парадному окремий).

Продавець-консультант компанії Comfy Володимир Шостак радить при виборі генератора під вже розраховану потужність брати з запасом. Особливо якщо мова йде про дешеві бренди, оскільки виробники часто вказують потужність генераторів яка є вищою за фактичну. Також слід розрізняти номінальну потужність та максимальну потужність. Генератор може працювати на максимальній потужності всього кілька хвилин, але для техніки краще буде працювати на номінальній потужності.

Ще один важливий момент — обмотка генератора. На ринку присутні моделі з мідною та алюмінієвою обмоткою. Мідна обмотка вважається кращою, оскільки вона краще витримує перевантаження. Відповідно генератор з мідною обмоткою прослужить довше, але й коштуватимуть такі генератори дорожче. А от генератор з алюмінієвою обмоткою коштуватиме дешевше, проте гірше переноситиме роботу в неоптимальних режимах, тому такий генератор буде чутливішим до умов експлуатації.

Деякі виробники намагаються схитрити. Вони комплектують генератори алюмінієвою обмоткою з покриттям міді, при цьому вказуючи що обмотка мідна. Такий генератор не буде довго служити. Виявити таке при купівлі майже неможливо, хіба що розібрати генератор. Проте варто пам’ятати, що відомі бренди такі як Hundai чи Catarpillar не будуть вдаватися до таких махінацій.

Шостак вважає, що домогосподарствам з невеликим споживанням можна купити генератор недорогого бренду. Але варто слідкувати, щоб такий генератор працював не працював тривалий час (понад 2-3 години) та не перевантажувався. А от бізнесу, наприклад кав’ярні, яка має енергомісткі нагрівальні прилади не варто економити на генераторах та варто віддавати перевагу надійним брендам.

Щодо типу стартера, ручного або електричного, то це питання виключно комфорту. Генератор з ручним стартером буде важче запустити, особливо взимку. А от генератор з електростартером можна увімкнути натисканням кнопки.

За словами голови Асоціації енергоаудиторів України Вадима Литвина підключаючи генератор варто пам’ятати, що струм від нього не є стабільним. Отже, під час підключення напряму може постраждати чутлива техніка: комп’ютери або медичне обладнання. Для того, щоб цього уникнути варто підключати генератор до мережі будинку через трипозиційний перемикач.

Для електромережі приватних будинків найпоширенішим рішенням є однофазна мережа, а для підприємств — трифазна. Ілюстрація: Delo.ua

Ще одним моментом є наявність автоматичного регулювання напруги або AVR, яка дозволяє підтримувати стабільну потужність для приладів яким потрібне стабільне живлення.

Як обслуговувати генератори та чому вони ламаються

СЕО компанії PDM Engenering Станіслав Мельник каже, що при виборі генератора варто надавати перевагу впізнаваним брендам оскільки на дешеві аналоги знайти запчастини в Україні практично нереально, не кажучи вже про сервісну підтримку таких моделей. Крім цього при підключенні генераторів краще звертатися до фахівців.

"Досвід позаминулої зими показав, що багато людей встановлювали генератор по відеороликах з ютубу. Іноді виникали казуси, коли блогер радив увімкнути генератор в розетку будинку. В результаті це приводило до пожеж. Електричні системи кожного будинку дуже різняться. Особливо в багатоквартирних будинках, коли забудовники не дуже відповідально віднеслися до електромонтажних робіт на етапі будівництва. Тож інтегруючи генератор в будинкову мережу варто звернутися до спеціалістів, які спочатку зрозуміють як побудована мережа та як під’єднати в неї генератор так, щоб не виникало аварійних ситуацій". Станіслав Мельник СЕО компанії PDM Engenering

Експерт зазначає, що генератор не потрібно перевантажувати. Оптимально мінімальний режим його роботи має складати приблизно 40% номінальної потужності, а максимальний 80%. Тобто якщо генератор розрахований на 10 кВт він має працювати в межах 4-8 кВт.

Щоб генератор прослужив довше, треба також вчасно замінювати мастило (у двигунах внутрішнього згоряння). Перший раз заміна мастила проводиться після обкатки через 10–20 годин роботи, потім через 50 годин роботи, а далі через кожних 100 годин роботи генератора, або ж раз на рік. Також варто робити контрольний запуск двигуна раз на місяць хоча б на 5-10 хвилин.

Працівник сервісної компанії Sky Starter, яка займається ремонтом генераторів, Євген говорить, що найбільш поширеною причиною поломок генераторів є перевантаження, які нерідко трапляються через невірно підібраний генератор.

До прикладу одна мережа аптек у Києві купила 150 трифазних генераторів на 2,5 кВт. На такому генераторі були три розетки кожна з яких видавала третину від встановленої потужності. Працівники вмикали в одну з розеток обігрівачі потужністю 2,2 кВт. В результаті 80 генераторів були відправлені на ремонт.

Євген зазначає, що для більшості приладів в будинку краще буде придбати однофазний генератор. Трифазні необхідні лише для специфічного обладнання з двигунами на три фази. Наприклад підйомники на станціях техобслуговування автомобілів, токарні верстати, або ж помпи.

Крім цього, спеціаліст досить скептично ставиться до інверторних генераторів та не рекомендує їх купувати. За його словами, такі генератори дуже дорогі та вибагливі в експлуатації. Нерідко траплялося так, що на інверторних генераторах виходили з ладу плати управління, а полагодити таку плату неможливо, бо виробник залив електроніку епоксидною смолою.

Як обрати зарядну станцію

В прес-службі українського онлайн-ритейлера Rozetka розповідають, що за останні кілька тижнів попит майже на всі категорії товарів, які можуть допомогти при відключеннях. Перед усім це зарядні станції, джерела безперебійного живлення, генератори, павербанки. Останні кілька тижнів такі товари купують інтенсивніше. У ритейлера кажуть, що ближче до початку опалювального сезону, ціни залежатимуть переважно від курсу гривні, а поточна ситуація із залишками товарів стабільна.

Для того, щоб вибрати потрібну зарядну станцію експерти радять скласти список: які пристрої треба забезпечити струмом та на який час. Відповідно до цього вибрати станцію за потужністю та ємністю. Наприклад, потрібно забезпечити живленням газовий котел зі споживанням 80 Вт, холодильник (90 Вт), роутер (10 Вт), ноутбук (65 Вт) та смартфон (15 Вт) протягом чотирьох годин. Загальне навантаження набору приладів становитиме 260 Вт, а на чотири години споживання складе 1040 Вт-год. Тож потрібно купити станцію ємністю від 1200 Вт-год та потужністю від 512 Вт.

Три головні параметри зарядної станції — потужність, тип та ємність. До прикладу в продажі є моделі з потужністю до 5 кВт, що дозволяють підтримати роботу цілого будинку. Щодо ємності, то є станції від 5 кВт-год і більше або з можливістю приєднати додаткові батареї. Від вибору типу батареї залежатиме термін її експлуатації. До прикладу літій-іонні та літій-полімерні акумулятори, які також зустрічаються в смартфонах та ноутбуках може витримати цикл від 500 до 1000 циклів заряджань перед тим як батарея почне деградувати. Літій-залізо-фосфатна батарея дозволяє збільшити цей показник до 4000.

Литвин радить звернути увагу на резервну систему яка включатиме інвертор в комплекті з батареями. Такі системи можуть стати виходом навіть для приватних будинків та бізнесу, за умови, що вони споживають небагато електроенергії.

"Я спробував облаштувати таку систему резервного живлення в себе в офісі й це дозволило досить комфортно пройти осінньо-зимовий сезон. Звісно кава-машиною та електроплитками в офісі ми не користувалися. Але в нас було світло, працювали комп’ютери та мікрохвильовка. Така система не димить, і у нас не було проблем з вихлопом та зберіганням пального. Такі батарейні системи можна комбінувати з генератором. Тоді можна мати з сусідами один генератор на кілька будинків і по черзі підзаряджати батареї" Вадим Литвин Голова Асоціації енергоаудиторів України

За його словами, крім акумуляторів на основі літію є ще свинцево-кислотні та їх різновид гелеві акумулятори. Але основним недоліком таких акумуляторів є тривалий термін заряджання - до 10 годин. А літій-залізо-фосфатні акумулятори заряджаються та розряджаються приблизно з однаковою швидкістю. Тобто якщо такі батареї розрядилися за 4 години, то за наступні 4 години вони зможуть повністю зарядитись.

Чи ламаються зарядні станції

За словами Шостака зарядні станції більш стійкі до перевантажень, оскільки мають багаторівневу систему захисту. Навіть якщо в портативну зарядну станцію увімкнути багато енергомістких приладів спрацює захист і станція вимкнеться. Після цього її можна увімкнути й вона буде працювати.

Часто такі зарядні станції ламаються через те що один з системи акумуляторів виходить з ладу. Який час він може працювати за рахунок сусідніх, але розряджатиме їх. Тоді станція триматиме заряд менше ніж заявлено виробником. Найчастіше таке трапляється в маловідомих брендів, але й пристрої більш впізнаваних можуть виходити з ладу.

Найбільш поширеною причиною, через яку зарядні станції виходять з ладу є зустрічний струм. Користувачі під'єднують пристрій до електромережі будинку через одну з розеток, щоб живити всі прилади у помешканні. Але, якщо при цьому не відключити внутрішню електропроводку від зовнішньої мережі, то коли поновиться енергопостачання - зарядна станція зазнає ураження від зустрічногоструму та вийде з ладу. Такий випадок є негарантійним і ремонт обійдеться дуже дорого.

В мережі сервісних центрів “ТехноДоктор”, котра займається ремонтом зарядних станцій, також зазначають, що зустрічний струм є найбільш поширеною причиною того, що зарядні станції ламаються. Крім цього причиною виходу станції з ладу може стати ситуація, коли акумулятор стоїть на зарядці, а одночасно від нього заряджають телефон. Тому не слід використовувати зарядну станцію під час її зарядки.