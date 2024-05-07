Украина готовится к возможным отключениям света: что нужно знать выбирая генератор или зарядную станцию

Эксперты считают, что из-за значительных разрушений генерации дефицит в энергосистеме неизбежен. Готовясь к возможным отключениям малый бизнес и граждане, живущие в частных домах, покупают генераторы, а проживающие в квартирах — портативные зарядные станции.

В результате новой серии российских атак на энергетическую инфраструктуру, начавшейся в конце марта, Украина потеряла от 6 до 8 ГВт маневровой генерации. Тепловые электростанции, которые балансировали энергосистему во время пиков потребления, будет значительно сложнее починить, чем трансформаторы, которые были разрушены во время массированных атак на энергосистему зимой 2022/2023. Так что эксперты советуют украинцам быть максимально готовыми к значительному дефициту мощности в энергосистеме, который не удастся перекрыть импортом из ЕС.

Во время аварийных и стабилизационных отключений электроэнергии в первую зиму полномасштабной войны выходом для бизнеса и домохозяйств стала покупка генераторов, позволивших обеспечить резервное питание необходимых устройств во время отключений. Для частного домохозяйства генератора мощностью от 5 кВт хватало, чтобы обеспечить работу котлов, холодильника, роутера, ноутбука и освещения дома. Также генераторы были выходом для обеспечения питания систем отопления и водоснабжения многоквартирных домов.

А вот для жильцов квартир, в которых запускать генератор запрещено и опасно, хорошим вариантом стали портативные зарядные станции, получившие обобщенное название в честь одного из самых распространенных брендов — EcoFlow. Отдельные модели таких станций позволяют обеспечивать резервное питание целого дома, а другие являются компактными батареями, которых будет хватать для подзарядки ноутбука и роутера.

Эксперты также рекомендуют устанавливать стационарные системы, включающие в себя инвертор и аккумуляторы. Такие системы могут обойтись дешевле портативных зарядных станций аналогичной мощности и могут использоваться как резервный источник питания как в квартирах, так и домах.

Как выбрать генератор

По словам директора направления "Автогруппа и инструменты" сети "Эпицентр" Ольги Ющенко, выбирая генератор, в первую очередь потребителю нужно определиться с тем, что будет работать в период отключения света. То есть составить список оборудования, а затем суммировать мощность этих приборов. Таким образом, можно получить ориентировочно необходимую мощность, а затем, исходя из этой мощности, подбирать генератор.

По словам менеджера, сейчас украинцы чаще выбирают генераторы мощностью от 5 кВт. Это минимальная мощность, чтобы работал минимально необходимый перечень приборов (свет, телевизор, холодильник, насос подачи воды и т.д.).

Для частного дома оптимальным будет бензиновый или дизельный генератор на 220 Вт от 5 кВт номинальной мощности. А вот для насосов многоэтажек при выборе генератора следует учитывать много факторов: фазность насосов (1-фазный 220 В или 3-фазный 380 В), мощность насосов и их количество. Выбор генератора для котлов многоэтажек подбор также зависит от фазности котлов (однофазный на 220 В или трехфазный на 380 В), типа (электрический, газовый), а также мощности и количества котлов (может быть один на весь дом или в каждом парадном отдельный).

Продавец-консультант компании Comfy Владимир Шостак советует при выборе генератора под уже рассчитанную мощность брать с запасом. Особенно если речь идет о дешевых брендах, поскольку производители часто указывают мощность генераторов выше фактической. Также следует различать номинальную и максимальную мощность. Генератор может работать на максимальной мощности всего несколько минут, но для техники будет лучше работать на номинальной мощности.

Еще один немаловажный момент — обмотка генератора. На рынке есть модели с медной и алюминиевой обмоткой. Медная обмотка считается лучшей, поскольку она лучше выдерживает перегрузку. Соответственно, генератор с медной обмоткой прослужит дольше, но и будут стоить такие генераторы дороже. А вот генератор с алюминиевой обмоткой обойдется дешевле, однако хуже будет переносить работу в неоптимальных режимах, поэтому такой генератор будет более чувствительным к условиям эксплуатации.

Некоторые производители пытаются схитрить. Они комплектуют генераторы алюминиевой обмоткой с покрытием меди, при этом указывая, что обмотка медная. Такой генератор не будет долго служить. Выявить это при покупке почти невозможно, разве что разобрать генератор. Однако следует помнить, что известные бренды, такие как Hundai или Caterpillar, не будут прибегать к таким махинациям.

Шостак отмечает, что домохозяйствам с небольшим потреблением можно купить генератор недорогого бренда. Но следует следить, чтобы такой генератор работал не работал длительное время (более 2-3 часов) и не перегружался. А вот бизнесу, например кофейни, имеющей энергоемкие нагревательные приборы, не стоит экономить на генераторах и отдавать предпочтение надежным брендам.

Что касается типа стартера, ручного или электрического, то это вопрос исключительно комфорта. Генератор с ручным стартером будет труднее запустить, особенно зимой. А вот генератор с электростартером можно включить нажатием кнопки.

По словам главы Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадима Литвина, подключая генератор следует помнить, что ток от него не является стабильным. При подключении напрямую может пострадать чувствительная техника: компьютеры или медицинское оборудование. Для того чтобы этого избежать следует подключать генератор к сети дома через трехпозиционный переключатель.

Для электросетей частных домов самым распространенным решением является однофазная сеть, а для предприятий — трехфазная. Иллюстрация: Delo.ua

Еще одним моментом является наличие автоматической регулировки напряжения или AVR. Она позволяет поддерживать стабильную мощность для приборов, которым требуется стабильное питание.

Как обслуживать генераторы и почему они ломаются

СЕО компании PDM Engenering Станислав Мельник советует при выборе генератора отдавать предпочтение известным брендам, поскольку на дешевые аналоги найти запчасти в Украине практически нереально, не говоря уже о сервисной поддержке таких моделей. Помимо этого при подключении генераторов лучше обращаться к специалистам.

"Опыт позапрошлой зимы показал, что многие люди устанавливали генератор по видеороликам из ютуба. Иногда возникали казусы, когда блоггер рекомендовал включить генератор в розетку дома. В результате это приводило к пожару. Электрические системы каждого дома очень разнятся. Особенно в многоквартирных домах, когда застройщики не очень ответственно отнеслись к электромонтажным работам на этапе строительства. Поэтому интегрируя генератор в домовую сеть, следует обратиться к специалистам, которые сначала поймут как построенная сеть и как подсоединить в нее генератор так, чтобы не возникало аварийных ситуаций". Станислав Мельник СЕО компании PDM Engenering

Эксперт отмечает, что генератор не нужно перегружать. Оптимально минимальный режим работы должен составлять примерно 40% номинальной мощности, а максимальный 80%. То есть если генератор рассчитан на 10 кВт, он должен работать в пределах 4-8 кВт.

Чтобы генератор прослужил дольше, нужно также своевременно заменять масло (в двигателях внутреннего сгорания). Первый раз замена масла производится после обкатки через 10–20 часов работы, затем через 50 часов работы, а затем через каждые 100 часов работы генератора, или раз в год. Также следует производить контрольный запуск двигателя раз в месяц хотя бы на 5-10 минут.

Работник сервисной компании Sky Starter, занимающейся ремонтом генераторов, Евгений говорит, что наиболее распространенной причиной поломок генераторов являются перегрузки, которые нередко случаются из-за неправильно подобранного генератора.

К примеру, одна сеть аптек в Киеве купила 150 трехфазных генераторов на 2,5 кВт. На таком генераторе были три розетки, каждая из которых выдавала треть от установленной мощности. Сотрудники включали в одну из розеток обогреватели мощностью 2,2 кВт. В результате 80 генераторов были отправлены на ремонт.

Евгений отмечает, что для большинства приборов в доме лучше будет приобрести однофазный генератор. Трехфазные необходимы только для специфического оборудования с двигателями на три фазы. Например, подъемники на станциях техобслуживания автомобилей, токарные станки, или помпы.

Кроме того, специалист достаточно скептически относится к инверторным генераторам и не рекомендует их покупать. По его словам, такие генераторы очень дорогие и требовательные в эксплуатации. Нередко случалось так, что на инверторных генераторах выходили из строя платы управления, а починить такую плату невозможно, потому что производитель залил электронику эпоксидной смолой.

Как выбрать зарядную станцию

В пресс-службе украинского онлайн-ритейлера Rozetka рассказывают, что за последние несколько недель спрос почти на все категории товаров, которые могут помочь при отключениях. Прежде всего это зарядные станции, источники бесперебойного питания, генераторы, павербанки. Последние несколько недель такие товары покупают более интенсивно. У ритейлера говорят, что ближе к началу отопительного сезона цены будут зависеть преимущественно от курса гривны, а текущая ситуация с остатками товаров стабильная.

Для того чтобы выбрать нужную зарядную станцию, эксперты советуют составить список: какие устройства нужно обеспечить током и на какое время. В соответствии с этим выбрать станцию по мощности и емкости. К примеру, нужно обеспечить питанием газовый котел с потреблением 80 Вт, холодильник (90 Вт), роутер (10 Вт), ноутбук (65 Вт) и смартфон (15 Вт) в течение четырех часов. Общая нагрузка набора приборов составит 260 Вт, а в четыре часа потребление составит 1040 Вт-час. Так что нужно купить станцию емкостью от 1200 Вт-ч и мощностью от 512 Вт.

Три основных параметра зарядной станции — мощность, тип и емкость. К примеру, в продаже есть модели с мощностью до 5 кВт, позволяющие поддержать работу целого дома. Что касается емкости, то есть станции от 5 кВт-ч и больше или с возможностью подключить дополнительные батареи. От выбора типа батареи зависит срок ее эксплуатации. К примеру литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, также встречающиеся в смартфонах и ноутбуках может выдержать цикл от 500 до 1000 циклов зарядок перед тем как батарея начнет деградировать. Литий-железо-фосфатная батарея позволяет увеличить этот показатель до 4000.

Литвин советует обратить внимание на резервную систему, которая будет включать инвертор в комплекте с батареями. Такие системы могут стать выходом даже для частных домов и бизнеса при условии, что они потребляют немного электроэнергии.

"Я попробовал обустроить такую систему резервного питания у себя в офисе, и это позволило достаточно комфортно пройти осенне-зимний сезон. Конечно, кофемашиной и электроплитками в офисе мы не пользовались. Но у нас было светло, работали компьютеры и микроволновка. Такая система не дымит, и у нас не было проблем с выхлопом и хранением горючего. Такие батарейные системы можно сочетать с генератором. Тогда можно иметь с соседями один генератор на несколько домов и поочередно подзаряжать батареи". Вадим Литвин Председатель Ассоциации энергоаудиторов Украины

По его словам, кроме аккумуляторов на основе лития есть еще свинцово-кислотные и их разновидность гелевые аккумуляторы. Но основным недостатком таких аккумуляторов является длительный срок зарядки – до 10 часов. А литий-железо-фосфатные аккумуляторы заряжаются и разряжаются примерно с одинаковой скоростью. То есть, если такие батареи разрядились за 4 часа, то за следующие 4 часа они смогут полностью зарядиться.

Ломаются ли зарядные станции

По словам Шостака, зарядные станции более устойчивы к перегрузкам, поскольку имеют многоуровневую систему защиты. Даже если в портативную зарядную станцию включить много энергоемких приборов сработает защита, и станция выключится. После этого ее можно включить и она будет работать.

Часто такие зарядные станции ломаются из-за того, что один из системы аккумуляторов выходит из строя. Какое время он может работать за счет соседних, но будет разряжать их. Тогда станция будет держать заряд меньше, чем заявленного производителем. Чаще такое случается у малоизвестных брендов, но и устройства более узнаваемых могут выходить из строя.

Наиболее распространенной причиной, по которой зарядные станции выходят из строя, является встречный ток. Пользователи подключают устройство к сети дома через одну из розеток, чтобы питать все приборы в доме. Но, если при этом не отключить внутреннюю электропроводку от внешней сети, то когда возобновится энергоснабжение — зарядная станция получит повреждение от встречного тока и выйдет из строя. Такой случай негарантийный и ремонт обойдется очень дорого.

В сети сервисных центров "ТехноДоктор", занимающейся ремонтом зарядных станций, также отмечают, что встречный ток является наиболее распространенной причиной того, что зарядные станции ломаются. Кроме этого причиной выхода из строя станции может стать ситуация, когда аккумулятор стоит на зарядке, а одновременно от него заряжают телефон. Поэтому не следует использовать зарядную станцию при ее зарядке.