РФ вдарила по передмісті Харкова: загинуло 5 людей, 16 поранені

19 травня війська РФ вдарили по передмістю Харкова, де відпочивали люди – Малоданилівській громаді.

Про це повідомив глава області Олег Синєгубов.

Близько полудня Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов повідомили про кілька потужних вибухів.

Спочатку повідомлялося про 8 постраждалих, але їхня кількість стрімко зростала. Станом на 12:30 голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про п’ятьох загиблих та ще 15 людей отримали поранення.

Також є руйнування.

"Попередньо 5 осіб загиблих в результаті обстрілу громадського об’єкту в одному з населених пунктах нашої громади. Є місцевий мешканець. Всіх поранених доставлено до лікарень. Є руйнування будинків", - написав Гололобов.

Згодом очільник МВС Ігор Клименко додав, що удари було завдано по базі відпочинку на березі водойми у Харківському районі. 5 людей загинуло та 16 травмовано, серед них - 8-річна дитина.

"Серед поранених - працівник поліції та фельдшер, які прибули на допомогу людям та отримали травми внаслідок повторного удару", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Шевченківському районі Харкова було влучання КАБ. Пошкоджено 23 приватних будинки, 3 автомобілі, 3 гаражі та лінію електромереж. Постраждало 6 осіб, в тому числі 2 дитини 13 та 16 років, повідомив Синєгубов. Також було влучання по відкритій території на околицях Харкова.