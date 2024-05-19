РФ ударила по пригороду Харькова: погибли 5 человек, 16 ранены

19 мая войска РФ ударили по пригороду Харькова, где отдыхали люди – Малоданиловской общине.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

Около полудня Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили о нескольких мощных взрывах.

Сначала сообщалось о 8 пострадавших, но их количество стремительно росло. По состоянию на 12:30 глава Малоданиловской общины Александр Гололобов сообщил о пяти погибших и еще 15 человек получили ранения.

Также есть разрушение.

"Предварительно 5 человек погибших в результате обстрела общественного объекта в одном из населенных пунктов нашей общины. Есть местный житель. Все раненые доставлены в больницы. Есть разрушение домов", - написал Гололобов.

Впоследствии глава МВД Игорь Клименко добавил, что удары были нанесены по базе отдыха на берегу водоема в Харьковском районе. 5 человек погибли и 16 травмированы, среди них - 8-летний ребенок.

"Среди раненых - работник полиции и фельдшер, прибывшие на помощь людям и получившие травмы в результате повторного удара", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Шевченковском районе Харькова было попадание КАБ. Повреждены 23 частных дома, 3 автомобиля, 3 гаража и линия электросетей. Пострадали 6 человек, в том числе 2 ребенка 13 и 16 лет, сообщил Синегуб. Также было попадание по открытой территории в окрестностях Харькова.