Влітку Україна житиме з віяловими відключеннями: чи піднімуть ціни на електроенергію, щоб відновити генерацію

З 16 травня на всій території України знову почали діяти графіки стабілізаційних відключень . Це було цілком очікувано, після того, як енергосистема втратила 8 ГВт маневрової генерації внаслідок російських атак . Для того, щоб скоротити дефіцит Україні потрібно буде відремонтувати пошкоджену генерацію та збільшити імпорт з ЄС. Проте це складно буде зробити в умовах низьких цін на електроенергію та цінових обмежень на ринку.

Експерти та уряд називають пошкодження в енергосистемі надзвичайно сильними, тож жити в умовах графіків населенню та бізнесу доведеться ще досить довго. Важливою буде підготовка до зими та ремонтна кампанія цього літа. Це хоч і не ліквідує дефіцит, але має суттєво полегшити проходження опалювального сезону, коли споживання стане вищим. Проте для проведення ремонтів енергокомпаніям потрібні кошти, тому енергетики вже почали говорити про необхідність підвищення тарифу для населення.

Хоч Україна і має можливість імпортувати з ЄС 1,7 ГВт, щоб покрити дефіцит, ця квота використовується не повністю. Головною перешкодою для комерційного імпорту є цінові обмеження на українському ринку електроенергії. Імпортувати електроенергію за комерційними контрактами з країн Євросоюзу і потім продавати в Україні бізнесу не вигідно. Тож під час значного дефіциту оператор системи передачі компанія “Укренерго” змушена закуповувати електроенергію, як аварійну допомогу, що значно дорожче ніж в рамках комерційного контракту.

До вересня — з рубильником

Першою причиною нестачі електроенергії, зазначає директор спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев, став сезон ремонтів на українських АЕС. Це обслуговування не таке вже й тривале, але його необхідно пройти всім енергоблокам, тож поки йдуть поточні ремонти генерація найпотужнішого виробника енергії в країні падає.

На додаток до цього, каже директор з аналітичних досліджень DiXi Group Роман Ніцович, хмарна погода зменшила виробіток сонячних електростанцій. А похолодання своєю чергою підвищило попит. Тому аварійні відключення енергосистеми були навіть вдень.

За словами експерта, до настання літньої спеки відключення не будуть масштабними та триватимуть всього по кілька годин в традиційні пікові години вранці та ввечері. Але коли люди масово увімкнуть кондиціонери, навантаження на енергосистему посилиться. Відповідно відключення можуть стати тривалішими.

За словами члена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка, покращення ситуації з постачанням енергії можна очікувати лише восени, коли ще буде вистачати сонця для генерації, буде достатньо тепло, а кондиціонери вже стануть непотрібними.

"В цих умовах нам доведеться жити за моїми оцінками до серпня. В серпні-вересні я очікую незначне покращення через різні фактори, починаючи з виходу з активної фази ремонтів атомної генерації. Все ще буде залишатися активним сонце і відповідно в системі буде присутня велика кількість сонячної генерації. Ще буде тепло, але вже не гаряче. Серпень-вересень очікується майже, або бездефіцитним. Але треба налаштуватися, що майже все літо ми будемо жити в умовах, які почались добу тому". Юрій Бойко Член правління "Укренерго"

Енергетики хочуть більше грошей

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає цінові обмеження на українському енергетичному ринку його найсерйознішою проблемою. Він відмічає, що наявну квоту у 1,7 ГВт для імпорту за допомогою ENTSO-E можна було б не тільки використати, а й навіть збільшити на 1 ГВт, але для цього потрібно підвищувати ціни в Україні.

В теперішній час бізнес не поспішає імпортувати електроенергію перекладаючи відповідальність на державну компанію "Укренерго", яка закуповує енергію в аварійному режимі.

Також бізнесу варто було б переглянути графіки роботи з перенесенням виробництва на нічний час, коли електроенергія дешевша, а навантаження на енергосистему є меншим.

Крім того, населення, зазначає експерт, отримує електроенергію як товар практично безплатно. За його оцінкою, 2,64 грн/кВт-год, що сплачують домогосподарства, покривають витрати лише на постачання, передачу та розподіл, але не на виробництво е/е.

"Якщо ми хочемо наблизитися до вступу до ЄС та допомогти енергетикам, то ми маємо платити не 2,64, а 4, а може навіть більш як 5 гривень за кВт-год". Геннадій Рябцев Директор спеціальних програм НТЦ “Психея”

За словами Ніцовича, зараз в НКРЕКП триває дискусія про перегляд прайс-кепів. Зараз громадську думку готують до перегляду регульованих цін для населення, щоб частково розвантажити державні компанії й вони отримали ресурс для ремонтів перед наступним опалювальним сезоном.

"Як запевняють нас представники уряду на рівні Міненерго, зараз йде обговорення та розрахунки наскільки таке підвищення мало б відбутися. Ми наполягаємо, щоб ця інформація була публічною, оскільки коли попереднє рішення про підвищення було прийнято було не зовсім зрозуміло, що воно дало для ринку". Роман Ніцович Директор з аналітичних досліджень DiXi Group

Експерт допускає, що найближчим часом уряд може прийняти політичне рішення підвищити ціну на електроенергію для населення в межах 30%. Разом з цим він зауважує, що уряд мав би презентувати певну стратегію, підвищення тарифів, не роблячи це одноразово і кожного разу збурюючи народ, а представити певне бачення, як буде подолано розриви між ринковою та регульованою цінами. До того ж в рамках такої стратегії підвищення мають бути передбачені адресні субсидії для малозабезпечених верств населення, які не зможуть платити за ринковими цінами.

Але питання підняття цін на електроенергію для населення є політичним. На це не спромоглись уряди за часів незалежності, хоч деякі підходили до цього досить близько. Чи наважаться на це нинішні урядовці — достеменно невідомо.