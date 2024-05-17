Летом Украина будет жить с веерными отключениями: поднимут ли цены на электроэнергию, чтобы восстановить генерацию

С 16 мая на всей территории Украины снова начали действовать графики стабилизационных отключений . Это было вполне ожидаемо, после того, как энергосистема потеряла 8 ГВт маневровой генерации в результате российских атак . Для того чтобы сократить дефицит, Украине нужно будет отремонтировать поврежденную генерацию и увеличить импорт из ЕС. Однако это будет сложно сделать в условиях низких цен на электроэнергию и ценовых ограничений на рынке.

Эксперты и правительство называют повреждения в энергосистеме чрезвычайно сильными, так что жить в условиях графиков населению и бизнесу придется еще достаточно долго. Важной будет подготовка к зиме и ремонтная кампания этим летом. Это хоть и не ликвидирует дефицит, но должно существенно облегчить прохождение отопительного сезона, когда потребление станет выше. Однако для проведения ремонтов энергокомпаниям нужны деньги, поэтому энергетики уже начали говорить о необходимости повышения тарифа для населения.

Хотя Украина имеет возможность импортировать из ЕС 1,7 ГВт, чтобы покрыть дефицит, эта квота используется не полностью. Главное препятствие для коммерческого импорта — ценовые ограничения на украинском рынке электроэнергии. Импортировать электроэнергию по коммерческим контрактам из стран Евросоюза и затем продавать в Украине бизнесу невыгодно. Поэтому во время значительного дефицита оператор системы передачи компания "Укрэнерго" вынуждена закупать электроэнергию, как аварийную помощь, что значительно дороже, чем в рамках коммерческого контракта.

До сентября - с рубильником

Первой причиной нехватки электроэнергии, отмечает директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев , стал сезон ремонтов на украинских АЭС. Это обслуживание не столь уж длительное, но его необходимо пройти всем энергоблокам, так что пока идут текущие ремонты генерация самого мощного производителя энергии в стране падает.

В дополнение к этому, говорит директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович , облачная погода снизила выработку солнечных электростанций. А похолодание в свою очередь повысило спрос. Потому аварийные отключения энергосистемы были даже днем.

По словам эксперта, до наступления летнего зноя отключения не будут масштабными и будут продолжаться всего по несколько часов в традиционные пиковые часы утром и вечером. Но когда люди массово включат кондиционеры, нагрузка на энергосистему усилится. Следовательно, отключения могут стать более длительными.

По словам члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко, улучшения ситуации со снабжением энергии можно ожидать лишь осенью, когда еще будет хватать солнца для генерации, будет достаточно тепло, а кондиционеры уже станут ненужными.

"В этих условиях нам придется жить по моим оценкам до августа. В августе-сентябре я ожидаю незначительное улучшение из-за разных факторов, начиная с выхода из активной фазы ремонтов атомной генерации. Все еще будет оставаться активным солнце и соответственно в системе будет присутствовать большое количество солнечного поколения. Еще будет тепло, но уже не жарко. Август-сентябрь ожидается почти или бездефицитным. Но нужно настроиться, что почти все лето мы будем жить в условиях, начавшихся сутки назад". Юрий Бойко Член правления "Укрэнерго"

Энергетики хотят больше денег

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает ценовые ограничения на украинском энергетическом рынке его серьезнейшей проблемой. Он отмечает, что имеющуюся квоту в 1,7 ГВт для импорта с помощью ENTSO-E можно было бы не только использовать, но даже увеличить на 1 ГВт, но для этого нужно повышать цены в Украине.

В настоящее время бизнес не спешит импортировать электроэнергию, переводя ответственность на государственную компанию "Укрэнерго", которая закупает энергию в аварийном режиме.

Также бизнесу следовало бы пересмотреть графики работы с переносом производства на ночное время, когда электроэнергия дешевле, а нагрузка на энергосистему меньше.

Кроме того, население, отмечает эксперт, получает электроэнергию как товар практически безвозмездно. По его оценке, 2,64 грн/кВт-ч, уплачиваемые домохозяйствами, покрывают расходы только на поставку, передачу и распределение, но не на производство э/э.

"Если мы хотим приблизиться к вступлению в ЕС и помочь энергетикам, то мы должны платить не 2,64, а 4, а может даже более 5 гривен за кВт-ч". Геннадий Рябцев Директор специальных программ НТЦ "Психея"

По словам Ницовича, сейчас в НКРЭКУ продолжается дискуссия о пересмотре прайс-кэпов. Сейчас общественное мнение готовят к пересмотру регулируемых цен для населения, чтобы частично разгрузить государственные компании, и они получили ресурс для ремонта перед следующим отопительным сезоном.

"Как уверяют нас представители правительства на уровне Минэнерго, сейчас идет обсуждение и расчеты насколько такое повышение должно произойти. Мы настаиваем, чтобы эта информация была публичной, поскольку когда предыдущее решение о повышении было принято было не совсем понятно, что оно дало для рынка". Роман Ницович Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group

Эксперт допускает, что в ближайшее время правительство может принять политическое решение поднять цену на электроэнергию для населения в пределах 30%. При этом он замечает, что правительство должно было презентовать определенную стратегию, повышение тарифов. Не делать это однократно, каждый раз возмущая народ, а представить определенное видение, как будут преодолены разрывы между рыночной и регулируемой ценами. К тому же, в рамках такой стратегии повышения должны быть предусмотрены адресные субсидии для малообеспеченных слоев населения, которые не смогут платить по рыночным ценам.

Но вопрос поднятия цен на электроэнергию для населения является политическим. На это не смогли правительства во времена независимости, хотя некоторые подходили к этому довольно близко. Решатся ли на это нынешние чиновники — неизвестно.