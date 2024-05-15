Низкий тариф на электроэнергию тормозит возобновление энергосистемы, - Госэнергонадзор

Действующий в Украине тариф на электроэнергию для населения самый низкий в Европе. Это тормозит возобновление энергосистемы после российских массированных атак.

Об этом заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян, пишет РБК-Украина.

Энергетика требует значительного ресурса

"Тариф на электроэнергию в Украине был и остается самым низким в Европе, и это повлекло за собой определенное торможение развития электроэнергетики Украины даже в мирное время. А сейчас, в условиях, когда электроэнергетика понесла значительные потери в оборудовании, это уже становится сдерживающим фактором и для аварийно-восстанавливаемых работ. Энергетика нуждается сейчас в значительном ресурсе", - подчеркнул Cлободян.

По его словам, в настоящее время частично этот ресурс Украина получает в виде международной помощи, но этого недостаточно. Следует также привлекать и внутренний ресурс.

Одним из шагов может быть пересмотр тарифа на электроэнергию, что позволит подготовить энергосистему к зиме.

Слобадян подчеркнул, что в настоящее время продолжаются соответствующие расчеты и окончательное решение еще не принято.

Глава Госэнергонадзора обратил внимание на то, что если проанализировать составляющую стоимости электроэнергии, то окажется, что большая часть ее стоимости - это составляющие, которые Украина использует по мировым ценам.

"Это топливо, в первую очередь, также оборудование и материалы. Все эти составляющие украинская электроэнергетика получает по мировым ценам", – отметил Слободян.

Он добавил, что прошлогодний пересмотр тарифа на электроэнергию для населения оказал положительное влияние на энергосистему, пострадавшую в результате вражеских обстрелов.

"Главный результат могли наблюдать все – это стабильное прохождение осенне-зимнего периода 2023-2024 годов. Мы его прошли без обесточений благодаря тому, что удалось восстановить 3 ГВт генерирующих мощностей, а также большие объемы оборудования подстанций оператора систем передачи и операторов систем распределения", – объяснил Слободян.

Он напомнил, что сейчас нужно восстановить 8 ГВт мощностей, и перед энергетиками стоят еще большие вызовы. В таком случае скорость восстановления энергосистемы будет зависеть от имеющихся у них ресурсов на ремонт.

Правительство планирует повысить тариф на электроэнергию для населения уже в июне

Кабмин планирует повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей почти в полтора раза. Новые цены могут быть установлены уже летом.

В настоящее время обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн.

Ранее в Госэнергонадзоре заявили, что повышение тарифов на электроэнергию может произойти уже в 2024 году, поскольку необходим большой финансовый ресурс для восстановления поврежденных российскими обстрелами объектов электроэнергетики.

“Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов – пересмотреть тариф на электроэнергию. Недавно НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа в течение следующих лет. Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения возможно целесообразно сделать уже в этом году”, - заявил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян.

Напомним, что в конце апреля Кабинет Министров продлил действие действующих тарифов на электроэнергию для населения, установленных на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС, на один месяц – до 31 мая.