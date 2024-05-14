Как украинцы относятся к повышению тарифов на электроэнергию, - опрос

Большинство украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов на электроэнергию в целях обеспечения ремонта разрушенных объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 6-8 мая.

Как украинцы оценивают ситуацию в энергетике

По данным социологов, около 80% опрошенных знают об ударах по энергетическим объектам, из них 38% хорошо информированы, 43% информированы частично, 12% знают очень мало. Ничего не знают о ударах 6%.

Треть опрошенных (35%) считают, что энергетическая инфраструктура полностью выдерживает вызовы в форме ракетных ударов, большинство (56%) — отмечают, что выдерживает частично, еще 4% оценивают ситуацию в энергетике как очень критическую.

Кроме того, 74% украинцев уверены, что ракетные удары по энергообъектам являются долгосрочной стратегией РФ, направленной на разрушение украинской энергетики. 7% считают, что такие действия эпизодическими, а около 19% - не определились по этому вопросу.

Стабильное энергообеспечение

54% опрошенных имеют непрерывное электроснабжение. 41% украинцев отметили, что отключения света происходят изредка. О плохой ситуации отмечают 4%. Опрошенные из восточных областей отмечают об отключении чаще всего - 17% ответили, что отключения происходят часто или постоянно.

Также 76% респондентов наслышаны о призывах представителей энергетической отрасли к уменьшению потребления электроэнергии в пиковые часы.

Две трети украинцев указали, что стабильное обеспечение электроэнергией важно для них, однако есть возможность терпеть кратковременные перебои. Еще 27% отметили, что стабильное энергообеспечение чрезвычайно важно для них. Только 7% ответили, что стабильное энергообеспечение не важно и они готовы терпеть длительные перебои.

Если ситуация с энергообеспечением будет ухудшаться, 54% опрошенных планируют использовать power bank, 43% — альтернативные источники энергии. Пунктами несокрушимости планируют воспользоваться 22%, услугами общественных мест – 19%. 5% рассматривают возможность смены места жительства в пределах Украины, еще 4% планируют выехать за границу в случае ухудшения энергообеспечения.

Повышение тарифов

Более половины (55%) опрошенных с пониманием относятся к повышению тарифов в целях обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры.

В частности, 45% опрошенных считают, что для обеспечения ремонтной кампании могут быть повышены тарифы на электроэнергию с учетом материального состояния и объемов потребления домохозяйства, еще 10% — что тариф следует повысить всем потребителям.

Вместе с тем, 40% украинцев считают, что повышать тарифы не нужно, даже при ухудшении ситуации с электроснабжением.

При этом большинство респондентов (67%) согласны с тем, что в случае повышения тарифов незащищенные слои населения должны получить помощь от государства.

Правительство планирует повысить тариф на электроэнергию для населения уже в июне

Кабмин планирует повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей почти в полтора раза. Новые цены могут быть установлены уже летом.

В настоящее время обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн.

Ранее в Госэнергонадзоре заявили, что повышение тарифов на электроэнергию может произойти уже в 2024 году, поскольку необходим большой финансовый ресурс для восстановления поврежденных российскими обстрелами объектов электроэнергетики.

“Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов – пересмотреть тариф на электроэнергию. Недавно НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа в течение следующих лет. Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения возможно целесообразно сделать уже в этом году”, - заявил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян.

Напомним, что в конце апреля Кабинет Министров продлил действие действующих тарифов на электроэнергию для населения, установленных на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС, на один месяц – до 31 мая.

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