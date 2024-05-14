Як українці ставляться до підвищення тарифів на електроенергію, - опитування

Більшість українців із розумінням ставиться до підвищення тарифів на електроенергію з метою забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 травня.

Як українці оцінюють ситуацію в енергетиці

За даними соціологів, близько 80 % опитаних знають про удари по енергетичним об’єктам, з них 38 % добре поінформовані, 43% поінформовані частково, 12 % знають дуже мало. Нічого не знають про удари 6 %.

Третина опитаних (35 %) вважають, що енергетична інфраструктура повністю витримує виклики у формі ракетних ударів, натомість більшість (56 %) — зауважують, що витримує частково, ще 4 % оцінюють ситуацію в енергетиці як дуже критичну.

Крім того, 74 % українців переконані, що ракетні удари по енергооб’єктам є довгостроковою стратегією РФ, спрямованою на руйнування української енергетики. 7 % вважають, що такі дії є епізодичними, а близько 19 % - не визначилися з цього питання.

Стабільне енергозабезпечення

54 % опитаних мають неперервне електрозабезпечення. Натомість 41 % опитаних зазначили, що відключення світла відбуваються зрідка. Про погану ситуацію зазначають 4 %. Опитані зі східних областей зазначають про відключення найчастіше — 17 % відповіли, що відключення відбуваються часто або постійно.

Також 76% респондентів чули про заклики представників енергетичної галузі до зменшення споживання електроенергії в пікові години.

Дві третини українців вказали, що стабільне забезпечення електроенергією є важливим для них, проте є можливість терпіти короткочасні перебої. Ще 27 % зазначили, що стабільне енергозабезпечення є надзвичайно важливим для них. Лише 7 % відповіли, що стабільне енергозабезпечення не є важливим і вони готові терпіти довготривалі перебої.

Якщо ситуація з енергозабезпеченням буде погіршуватись, 54 % опитаних планують використовувати power bank-и, 43 % — альтернативні джерела енергії. Пунктами незламності планують скористатися 22 %, послугами громадських місць — 19 %. 5 % розглядають можливість зміни місця проживання в межах України, ще 4 % планують виїхати за кордон у випадку погіршення енергозабезпечення.

Підвищення тарифів

Більше половини (55%) опитаних з розумінням ставляться до підвищення тарифів з метою забезпечення ремонту зруйнованих об’єктів інфраструктури.

Зокрема 45 % опитаних вважають, що для забезпечення ремонтної кампанії можуть бути підвищені тарифи на електроенергію з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства, ще 10 % — що тариф варто підвищити всім споживачам.

Разом з тим, 40 % українців вважають, що підвищувати тарифи не треба, навіть за умов погіршення ситуації з електропостачанням.

При цьому, більшість респондентів (67 %) погоджуються з тим, що у випадку підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави.

Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення вже в червні

Кабмін планує підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку.

Наразі обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн.

Раніше у Держенергонагляді заявили, що підвищення тарифів на електроенергію може відбутися вже у 2024 році, оскільки необхідний великий фінансовий ресурс для відновлення пошкоджених російськими обстрілами об’єктів електроенергетики.

“Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів – переглянути тариф на електроенергію. Нещодавно НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу протягом наступних років. Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч”, - заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення, встановлених на рівні 2,64 грн/кВт-год з ПДВ, на один місяць – до 31 травня.

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