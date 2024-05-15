Низький тариф на електроенергію гальмує відновлення енергосистеми, - Держенергонагляд

Діючий в Україні тариф на електроенергію для населення є найнижчим в Європі. Це гальмує відновлення енергосистеми після російських масованих атак.

Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян, пише РБК-Україна.

Енергетика потребує значного ресурсу

"Тариф на електроенергію в Україні був і залишається найнижчим у Європі, і це спричиняло певне гальмування розвитку електроенергетики України навіть у мирний час. А зараз, в умовах, коли електроенергетика зазнала значних втрат в обладнанні, це вже стає стримуючим фактором і для аварійно-відновлюваних робіт. Енергетика потребує зараз значного ресурсу", - наголосив Cлободян.

За його словами, наразі частково цей ресурс Україна отримує у вигляді міжнародної допомоги, але цього недостатньо. Потрібно також залучати і внутрішній ресурс.

Одним з кроків може бути перегляд тарифу на електроенергію, що дозволить підготувати енергосистему до зими.

Слобадян підкреслив, що наразі тривають відповідні розрахунки й остаточне рішення ще не ухвалено.

Oчільник Держенергонагляду звернув увагу на те, що якщо проаналізувати складову вартості електроенергії, то виявиться, що більша частина її вартості - це складові, які Україна використовує по світовим цінам.

"Це паливо, в першу чергу, також обладнання і матеріали. Всі ці складові українська електроенергетика отримує по світових цінах", - зауважив Слободян.

Він додав, що минулорічний перегляд тарифу на електроенергію для населення мав позитивний вплив на енергосистему, яка постраждала внаслідок ворожих обстрілів.

"Головний результат могли спостерігати всі - це стабільне проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 років. Ми його пройшли без знеструмлень завдяки тому, що вдалося відновити 3 ГВт генеруючих потужностей, а також великі обсяги обладнання підстанцій оператора систем передачі і операторів систем розподілу", - пояснив Слобадян.

Він нагадав, що зараз треба відновити 8 ГВт потужностей і перед енергетиками стоять ще більші виклики. В такому випадку швидкість відновлення енергосистеми залежатиме від наявних у них ресурсів на ремонти.

Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення вже в червні

Кабмін планує підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку.

Наразі обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн.

Раніше у Держенергонагляді заявили, що підвищення тарифів на електроенергію може відбутися вже у 2024 році, оскільки необхідний великий фінансовий ресурс для відновлення пошкоджених російськими обстрілами об’єктів електроенергетики.

“Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів – переглянути тариф на електроенергію. Нещодавно НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу протягом наступних років. Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч”, - заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення, встановлених на рівні 2,64 грн/кВт-год з ПДВ, на один місяць – до 31 травня.