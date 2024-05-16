"Укренерго" встановив ліміти для кожного регіону, діють графіки відключень

16 травня з опівночі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Значний дефіцит електроенергії в енергосистемі, який зберігається більшу частину доби, змусив НЕК "Укренерго" запровадити масштабні обмеження та віялові відключення споживачів по всій країні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для подолання дефіциту "Укренерго" довелося задіяти аварійну допомогу від енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. 15 травня ця допомога надавалась з 00:00 до 10:00 та з 17:00 до 24:00. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була задіяна з опівночі до 1:00.

Також протягом доби 16 травня здійснюється імпорт електроенергії з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 23 488 МВт/год з максимальною потужністю до 1653 МВт.

Станом на ранок 16 травня через бойові дії та технічні причини знеструмлені 446 населених пунктів у 8 областях.

"Укренерго" закликає споживачів економно витрачати електроенергію протягом усієї доби. Інформацію про графіки та обмеження у конкретному регіоні споживачі можуть отримати в особистих кабінетах, на сайтах та сторінках обленерго у соцмережах.

Нагадаємо, 15 травня 2024 року з 19:25 до 22:00 "Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Україна втратила 8 ГВт потужності

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що енергетична ситуація в країні надзвичайно складна.

"Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації", - написав він.

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

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