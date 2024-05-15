В Yasno пояснили, чому українців завчасно не попереджають про відключення світла та коли діятимуть графіки

Генеральний директор Yasn Сергій Коваленко заявив, що причиною запровадження відключень світла стало зростання споживання, яке складно прогнозувати

Про це він розповів "Радіо Свобода".

Графіки відключень світла можуть бути запроваджені вже влітку

"Споживання – це така величина, яка досить непрогнозована на сто відсотків, бо воно гуляє. І, на мою думку, просто не очікували, що так зросте споживання. Тобто вимушені були на декілька годин ввести обмеження аварійні й для населення", - заявив Коваленко.

На його думку, немає причин для настання повного відключення електрики, як це було у 2022 році.

"Я повного блекауту не бачу взагалі. Теоретично все можливо, але поки ми його не бачимо, це досить технічно неможливо", - підкреслив Коваленко.

Він додав, що за певних обставин графіки відключень світла можуть бути запроваджені вже влітку.

"Ми ці графіки розробили, ми їх оновлювали, щоб було більш збалансовано, більш мобільно. Будуть їх застосовувати чи не будуть – це залежить від дефіциту. Я персонально думаю, що коли буде досить спекотно на вулиці, ми можемо зіткнутися із застосуванням цих графік", - прогнозує Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні вранці через значне зростання споживання виник дефіцит в енергосистемі. Тому з 6:40 до 08:30 диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Також 14 травня з 21:00 до 24:00 НЕК “Укренерго” вимушена була запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.

Українцям радять готуватися до будь-яких сценаріїв

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

"Я хочу повторитися те, купуйте генератори, павербанки, готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися і як показує зима ми зробили все і вони не знадобилися, але зараз поновилися масовані атаки і треба бути готовим до будь-якого сценарію", - каже міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами очільника ДТЕК Дмитра Сахарука, українці можуть знову зіткнутися з погодинними графіками відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні, коли у приміщеннях вмикають кондиціонери.

У квітні Україна на третину порівняно з березнем збільшила імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу, імпортувавши 225 тисяч МВт-г.

Як писало Delo.ua, експерти вважають, що через значні руйнування генерації дефіцит в енергосистемі є неминучим. Тож, з порадами, як обрати генератор чи зарядну станцію можна ознайомитися за посиланням.

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