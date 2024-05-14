"Укренерго" запроваджує контрольовані аварійні відключення е/е в усіх регіонах України

14 травня з 21:00 до 24:00 НЕК “Укренерго” вимушена запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Причиною є значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмежень споживання потужності діятимуть протягом всієї доби - з 00:00 до 24:00.

Укренерго закликає споживачів з розумінням поставитися до ситуації, адже відключення електроенергії є вимушеним заходом для недопущення масштабного блекауту в енергосистемі.

Контрольовані аварійні віялові відключення електроенергії стали необхідними через значне перевантаження енергосистеми України в результаті останніх ракетних обстрілів російськими окупантами та зростання споживання електрики через похолодання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що енергетична ситуація в країні надзвичайно складна.

"Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації", - написав він.

Яка ситуація в енергосистемі

Додамо, 10 травня під час засідання уряду були вирішено виділити 7 млрд 168 млн гривень на відновлення української енергетичної інфраструктури, яка сильно постраждала внаслідок останніх обстрілів.

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня Росія атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Ворог атакував об’єкти у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Відомо, що загалом за ніч росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

Ракетні удари росіян завдали серйозної шкоди трьом електростанціям ДТЕК та двом гідроелектростанціям. Пошкодження енергооб'єктів мають масштабний характер, тому не виключається відключення від електромережі побутових споживачів.

Зауважимо, що через складну ситуацію в енергетичній системі столиця змушена запровадити тимчасові обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору. З 18:00 10 травня до 07:00 11 травня буде діяти графік обмежень для підприємств та організацій.

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