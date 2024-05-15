По всій Україні зранку застосовані аварійні відключення світла, - Укренерго

Сьогодні, 15 травня, по всій Україні застосовуються контрольовані аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго".

Збільшення дефіциту електроенергії

"З 6:40 до 09:00 диспетчерський центр «Укренерго» застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Як пояснюють в "Укренерго", причиною аварійних відключень стало збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, 14 травня з 21:00 до 24:00 НЕК “Укренерго” вимушена була запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.

Українцям радять готуватися до будь-яких сценаріїв

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

"Я хочу повторитися те, купуйте генератори, павербанки, готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися і як показує зима ми зробили все і вони не знадобилися, але зараз поновилися масовані атаки і треба бути готовим до будь-якого сценарію", - каже міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами очільника ДТЕК Дмитра Сахарука, українці можуть знову зіткнутися з погодинними графіками відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні, коли у приміщеннях вмикають кондиціонери.

У квітні Україна на третину порівняно з березнем збільшила імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу, імпортувавши 225 тисяч МВт-г.

Як писало Delo.ua, експерти вважають, що через значні руйнування генерації дефіцит в енергосистемі є неминучим. Тож, з порадами, як обрати генератор чи зарядну станцію можна ознайомитися за посиланням.

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