По всей Украине с утра применены аварийные отключения света, - Укрэнерго

Сегодня, 15 мая, по всей Украине применены контролируемые аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Увеличение дефицита электроэнергии

"С 6:40 до 09:00 диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Как объясняют в "Укрэнерго", причиной аварийных отключений стало увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов.

Также сегодня с 00.00 до 24.00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, 14 мая с 21:00 до 24:00 НЭК "Укрэнерго" вынуждена была ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.

Украинцам советуют готовиться к любым сценариям

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

"Я хочу повториться, покупайте генераторы, павербанки, готовьтесь. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились и как показывает зима мы сделали все и они не понадобились, но сейчас возобновились массированные атаки и надо быть готовым к любым сценариям", - говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам главы ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцы могут снова столкнуться с почасовыми графиками отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация.

Второй проблемой может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе, когда в помещениях включают кондиционеры.

В апреле Украина на треть по сравнению с мартом увеличила импорт электроэнергии из стран Европейского Союза, импортировав 225 тысяч МВт-ч.

Как писало Delo.ua, эксперты считают, что из-за значительных разрушений генерации дефицит в энергосистеме неизбежен. С советами, как выбрать генератор или зарядную станцию можно ознакомиться по ссылке.

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