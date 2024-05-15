"Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України

15 травня 2024 року з 19:25 до 22:00 "Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що завтра, 16 травня, з 00:00 та впродовж доби по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень (ГПВ).

"Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною", - підкреслюють в компанії.

Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

В компанії повідомляють, що отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Адреси офіційних сайтів обленерго можна знайти за посиланням.

По всій Україні зранку 15 травня застосовані аварійні відключення світла

Нагадаємо, вранці 15 травня через значне зростання споживання було недостатньо наявних обсягів імпорту і аварійної допомоги. Тому з 6:40 до 08:30 диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, за винятком Херсонської області.

Аварійна допомога була забезпечена в нічний час з 00:00 до 07:00. За добу імпорт із зазначених країн, до яких також долучились Угорщина та Молдова, склав загалом 23 692 МВт*год електроенергії. В окремі години потужність постачання досягала 1 628 МВт.

Згідно з повідомленням, 14 травня з метою подолання дефіциту в українській енергосистемі, було ініційовано аварійне постачання електроенергії з країн-сусідів. Електроенергія надходила з Румунії, Польщі та Словаччини протягом інтервалів з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00.

Україна втратила 8 ГВт потужності

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що енергетична ситуація в країні надзвичайно складна.

"Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації", - написав він.

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

За словами очільника ДТЕК Дмитра Сахарука, українці можуть знову зіткнутися з погодинними графіками відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні, коли у приміщеннях вмикають кондиціонери.

У квітні Україна на третину порівняно з березнем збільшила імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу, імпортувавши 225 тисяч МВт-г.

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