"Укрэнерго" ввело контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины

15 мая 2024 с 19:25 до 22:00 "Укрэнерго" ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что завтра, 16 мая, с 00.00 и в течение суток по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений (ГПО).

"Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной", – подчеркивают в компании.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления каждого региона.

В компании сообщают, что получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Причиной ограничений является увеличение потребления электроэнергии при похолодании. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Адреса официальных сайтов облэнерго можно найти по ссылке.

По всей Украине с утра 15 мая применены аварийные отключения света

Напомним, утром 15 мая из-за значительного роста потребления было недостаточно имеющихся объемов импорта и аварийной помощи. Поэтому с 6.40 до 08.30 диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины, за исключением Херсонской области.

Аварийная помощь была обеспечена в ночное время с 00:00 до 07:00. В сутки импорт из указанных стран, к которым также присоединились Венгрия и Молдова, составил в общей сложности 23 692 МВт*ч электроэнергии. В отдельные часы мощность снабжения достигала 1 628 МВт.

Согласно сообщению, 14 мая с целью преодоления дефицита в украинской энергосистеме были инициированы аварийные поставки электроэнергии из стран-соседей. Электроэнергия поступала из Румынии, Польши и Словакии в течение интервалов с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 24:00.

Украина потеряла 8 ГВт мощности

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что энергетическая ситуация в стране чрезвычайно сложная.

"Потеряв 8 ГВт мощности, вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы до старта следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации", - написал он.

Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

По словам главы ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцы могут снова столкнуться с почасовыми графиками отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация.

Второй проблемой может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе, когда в помещениях включают кондиционеры.

В апреле Украина на треть по сравнению с мартом увеличила импорт электроэнергии из стран Европейского Союза, импортировав 225 тысяч МВт-ч.

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