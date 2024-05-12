"Укрзалізниця" вимикатиме підсвітку фасадів на найбільших вокзалах країни

З метою ощадливого використання електроенергії АТ "Укрзалізниця" оголосило про те, що вимикатиме підсвітку на найбільших залізничних вокзалах країни.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

""Укрзалізниця" економить споживання електроенергії разом з усією країною. У пікові години вимкнули підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова", - йдеться в повідомленні УЗ.

Також у компанії закликали усіх долучатися до ощадливого енергоспоживання.

"Разом витримаємо енергетичний терор ворога та допоможемо відновити генерацію електроенергії!", - заявили в "Укрзалізниці".

В УЗ зазначили, що у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення.

В Україні обмежують споживання електроенергії для бізнесу

У 2024 році масштаб російських атак вже перевершив масштаб в сезоні 2022-2023 років, зазначав голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Масштаб пошкоджень, якщо говорити про генерацію, про електростанції, навіть перевершив масштаб минулорічних уражень", - наголосив він.

Через це в системі утворився дефіцит генерації в ранкові і вечірні години, і "Укренерго" вимушене застосовувати графіки обмежень для промисловості та бізнесу.

За словами Кудрицького, зараз Україна сильно залежить від імпорту та аварійної допомоги з інших країн. Через те, що вночі імпорту майже немає, тому виникає дефіцит і в нічні години.

"Дуже багато питань виникає, чому не обмежують населення, а обмежують тільки бізнес. Є певний порядок застосування обмежень, і він визначає і черговість, і формат таких обмежень", - підкреслив очільник "Укренерго".

За його словами, зараз дефіцит виникає в певні години, тому вимикають саме для промисловості та бізнесу.

Тож "Укренерго" наразі вимушено застосовувати графіки обмеження постачання електроенергії для промисловості та бізнесу. Промислові споживачі, які за рахунок імпортованої електроенергії покривають мінімум 30% свого споживання, не підпадають під графіки обмежень потужності.

Зауважимо, через складну ситуацію в енергетичній системі столиця змушена запровадити тимчасові обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору, тому у Києві діятимуть графіки обмежень для підприємств та організацій.

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня Росія атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Ворог атакував об’єкти у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Відомо, що загалом за ніч росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

Натомість у ДТЕК заявили, що ворог вночі атакував три теплоелектростанції компанії. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання.

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