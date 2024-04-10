Нова серія масштабних обстрілів енергосистеми. Чи варто чекати графіків відключень у всіх областях

З кінця березня росіяни розпочали нову серію масованих атак на українську енергосистему. Одною з найбільш потужних була атака 22 березня, коли внаслідок обстрілів була суттєво пошкоджена Дніпровська ГЕС , а також значна частина теплових електростанцій по всій території України. Експерти не виключають можливість віялових відключень, проте кажуть, що їх можна буде уникнути якщо відновити ТЕС.

Обстріли об’єктів енергетики, що почалися в кінці березня продовжуються й досі. На відміну від, осені та зими 2022/2023 років, коли російські військові атакували об’єкти енергетики по всій території України, зараз вони зосередились на енергетиці окремих промислових регіонів намагаючись максимально дестабілізувати енергосистему там. Через російські атаки без світла залишаються українці в Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Сумській областях. Найважчою є ситуація в Харкові, та Кривому Розі, де повернулись до практики аварійних та стабілізаційних відключень. А на значній території України, обмеження поки що не вводили.

Суттєвого дефіциту та обмежень після нової серії масованих атак вдалося уникнути завдяки імпорту електроенергії з ЄС, та працюючій атомній генерації. Проблеми можуть настати влітку, коли атомні енергоблоки будуть зупинені на планові ремонти, а гідрогенерація знизиться. Тож на думку, більшості опитаних експертів, енергетики мають кілька місяців, щоб відновити пошкоджені об’єкти теплової генерації.

Крім того, владі вже зараз варто зосередитись над створенням сприятливих умов для розбудови розподіленої генерації. Тобто невеликих електростанцій, які генеруватимуть електроенергію в невеликих обсягах, і які важче буде поцілити російським військовим.

Росіяни нищать генерацію, яку складніше відновлювати

Експерт аналітичної агенції “Маркет.Інфо” Олександр Голіздра вважає, що наслідки нещодавніх обстрілів гірші, ніж під час опалювального сезону 2022/2023 років. В останню декаду березня було зруйновано чи пошкоджено 7 теплових та 2 гідроелектростанції, на відміну від систем передачі та розподілу минулого осінньо-зимового періоду.

"За різними оцінками було втрачено від 2 до 6 ГВт встановленої потужності (при загальній потужності 16-17 ГВт). І ключове тут – що це переважно маневрові потужності, які дають можливість балансувати енергосистему. Блекауту в масштабах країни вдалося уникнути – завдяки імпорту та аварійній допомозі з ЄС в розмірі 1,3-1,5 ГВт та дострокового запуску атомного блоку (1 ГВт), що перебував у ремонті. За словами Міністра енергетики Германа Галущенка – це наймасштабніша атака на українську енергосистему з початку вторгнення. І я вважаю, що так воно і є". Олександр Голідздра Експерт аналітичної агенції “Маркет.Інфо”

Він зазначає, що проходження пікового періоду залежатиме від того наскільки вдасться відновити ТЕС та ГЕС, та не виключає можливості запровадження графіків аварійних відключень. Проте додає, що найбільший оператор теплової генерації ДТЕК заявив про наміри відновити зруйновані внаслідок березневої атаки потужності, що є цілком можливим, враховуючи досвід зими 2022/2023. Проте варто розуміти, що з кожною новою масованою атакою можливостей швидко відновити пошкоджені об’єкти стає менше.

За словами директора з аналітичних досліджень DiXi Group Романа Ніцовича, про характер та ступінь уражень свідомо не говорять, щоб не давати росіянам змоги оцінити ефективність від атак. Проте з тих повідомлень які є можна зробити висновок про серйозні руйнування. А на відновлення генеруючих об’єктів піде досить багато часу, особливо у випадку обладнання генеруючих установок, тобто обладнання блоків ТЕС та ГЕС.

"Турбіни, генератори, трансформатори, це обладнання є штучним. Його треба замовити, потім чекати поки його виготовлять, доставити та змонтувати. Це займе тривалий час, навіть якщо ми його отримаємо як допомогу від інших країн. Ми вже знаємо, що Литва запропонувала нам використати обладнання своїх ТЕС, які вивели з експлуатації та законсервували. Але нам треба буде час, щоб його доставити, змонтувати та запустити". Роман Ніцович Директор з аналітичних досліджень DiXi Group

Експерт зазначає, що влітку дефіцит в енергосистемі зможе задовольнити сонячна генерація електроенергії, яка буде генерувати потужність в денні години, а також комерційний імпорт. До зими енергетикам потрібно буде підготувати атомну генерацію, щоб АЕС могли як і минулої зими працювати усіма дев’ятьма енергоблоками, які є на підконтрольній території.

Чи варто чекати графіків відключень влітку

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко говорить, що після серії атак яка триває з кінця березня в енергосистемі України збільшується дефіцит потужності. Це зараз не відчувається оскільки працює атомна генерація, але починаючи з липня, коли на АЕС почнуться ремонти дефіцит стене відчутним. До того ж в літній час води стане менше, тож знизиться генерація ГЕС. Тоді можливий серйозний дефіцит і багато залежатиме від відновлення саме теплових електростанцій.

"Це абсолютно прогнозований і реалістичний сценарій, що ми повернемось до графіків відключень у липні-серпні, а потім починаючи з листопада. Якщо ми говоримо про дефіцит генерації, то це стосуватиметься всієї країни. Це треба передбачати, бо ймовірність є високою". Володимир Омельченко Директор енергетичних програм "Центру Разумкова"

Директор спеціальних програм НТЦ “Психея” Генадій Рябцев вважає, що загрози графіків відключень для всієї країни поки нема. Є окремі постраждалі регіони, такі, як Харківська, Дніпропетровська Запорізька, Полтавська і Сумська області де час від часу можуть запроваджуватись обмеження на енергоспоживання в пікові години. В Харкові та частково в Кривому Розі вже зараз діють графіки стабілізаційних відключень. Але споживачам в інших регіонах України, на думку експерта, графіки поки що не загрожують.

Рябцев зазначає, що під час відновлення генерації енергокомпаніям варто зосередитись не тільки на відбудові пошкоджених електростанцій, але й на будівництві розділеної генерації.

"Вкладати кошти у відновлення Харківської ТЕЦ-5 сенсу немає, бо після відновлення можливі нові атаки на неї. Як на мене, варто нарешті відмовитись від гігантоманії та аналізувати завдання які були визначені енергостратегією на період до 2035 року. В ній було сказано, що майбутнє української генерації за децентралізованими та розосередженими об’єктами. Зараз варто сконцентруватися на встановленні та запуску модульних систем генеруючих установок потужністю від 5 до 30 МВт для того, щоб збільшити кількість об’єктів які можуть генерувати як електричну, так і теплову енергію. Саме на цьому варто зосередити увагу в міжсезоння і саме на це потрібно виділяти більший ресурс" Геннадій Рябцев Директор спеціальних програм НТЦ “Психея”

В “Укренерго” поки що теж не бачать передумов для впровадження графіків відключень електроенергії для всієї території України. Директор з комунікацій "Укренерго" Марія Цатурян, каже що взимку 2022/2023 росіяни використовували тактику килимового бомбардування енергетики по всій країні, а зараз зосередилися на регіонах де висока концентрація промислових об’єктів та намагаються спричинити там локальні проблеми. Подальша ситуація, на її думку, залежатиме від спроможності покривати дефіцит в енергосистемі, обсягів відновлення, а також від спроможності агресора здійснювати масовані атаки на енергосистему, та характеру цих атак.

"Якщо відштовхуватися від тої ситуації яка є зараз, то поки що передумов для масових відключень, застосування аварійних чи планових відключень по всій Україні в цій ситуації “Укренерго” не бачить. Зараз діють обмеження в Харківській області, там пошкоджені енергетичні об’єкти. Також обмеження діють в районі Кривого Рога для промислових споживачів, також внаслідок нещодавніх обстрілів. Поки що приводів для поширення якихось графіків на постійній основі нема. Але це може змінитися якщо щільність обстрілів буде збільшена". Марія Цатурян Директор з комунікацій "Укренерго"

За її словами енергетики зможуть підготуватись до наступної зими, але готуватися потрібно вже зараз. Крім відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів потрібно збільшити гнучкість енергосистеми та її спроможність покривати піки споживання. Замість кількох десятків великих електростанцій має бути кілька сотень дрібних які розосереджені по всій території України. Тоді росіянам буде складніше уразити енергосистему. Але над створенням умов для залучення інвестицій у розбудову такої генерації потрібно працювати вже зараз.