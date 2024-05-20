Сколько еще будут продолжаться отключения электроэнергии: объяснение "Укрэнерго"

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что полностью избежать отключений света пока не удастся - ограничения будут продолжаться летом, осенью и зимой

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Ограничения электроснабжения будут летом, осенью и зимой

"Потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, как это было на прошлой неделе", - заявил Кудрицкий.

Однако он подчеркнул, что полностью избежать отключений пока не получится. Вынужденные ограничения продлятся еще в течение месяцев – и летом, и осенью и зимой.

"До тех пор, пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации", - добавил Кудрицкий.

"Укрэнерго" объявило об отключении света 20 мая

В понедельник, 20 мая, в Украине вечером будут действовать графики отключения света. Это касается как населения, так и промышленных потребителей, сообщает "Укрэнерго".

"20 мая с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений", – объявили в "Укрэнерго".

В то же время, свет не будут отключать объектам критической инфраструктуры.

Украинцам советуют готовиться к любым сценариям

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

"Я хочу повториться, покупайте генераторы, павербанки, готовьтесь. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились и как показывает зима мы сделали все и они не понадобились, но сейчас возобновились массированные атаки и надо быть готовым к любым сценариям", - говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам главы ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцы могут снова столкнуться с почасовыми графиками отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация.

Второй проблемой может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе, когда в помещениях включают кондиционеры.

В апреле Украина на треть по сравнению с мартом увеличила импорт электроэнергии из стран Европейского Союза, импортировав 225 тысяч МВт-ч.

Как писало Delo.ua, эксперты считают, что из-за значительных разрушений генерации дефицит в энергосистеме неизбежен. С советами, как выбрать генератор или зарядную станцию можно ознакомиться по ссылке.