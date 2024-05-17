В Yasno рассказали, почему графики ограничений света не совпадают с реальными отключениями

Иногда графики плановых отключений не совпадают с реальными отключениями света. Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко объяснил, почему так происходит.

"Перед вечерними пиками и стабилизационными графиками хочу расставить точки над несколькими и", - говорится в сообщении.

Он рассказал, что в графиках есть три зоны:

темно-серая – электроэнергии точно нет, когда действуют графики;

светло-серая – когда электроснабжение есть только тогда, когда объемов хватает;

белая – когда свет гарантированно есть.

"Чтобы удержаться во вчерашних лимитах, коллегам нужно было отключать и в светло-серых зонах графика тоже", - добавил Коваленко.

"Конечно, это может казаться несправедливым: света нет семь часов, потом полтора-два часа есть (закладываю время на переключение), а потом снова нет. У меня лично вчера света не было 7 часов подряд", - отметил гендиректор компании.

Он призвал отнестись с пониманием к ситуации.

"Коллеги обязательно найдут сбалансированный выход из ситуации", - написал Коваленко.

Также он напомнил, что 17 мая с 19:00 будут вновь задействованы стабилизационные графики. Ограничения от НЭК очень существенны, где-то треть от привычных объемов потребления.

"А еще сегодня у нас "антирекорд" – мы используем максимальную возможность импорта, 1,7 ГВт-час. Это значит, что наших с вами усилий по экономии пока мало", – пояснил гендиректор Yasno.

Где можно посмотреть графики?

Графики ограничений света можно посмотреть в следующих местах:

сайт yasno.com.ua

приложение bit.ly/yasno-app

чатботы в вайбере bit.ly/yasno_viber и телеграмме bit.ly/yasno_tg

Как узнать, какое у вас отключение – стабилизационное или экстренное?

Там же, в графиках, указывается какой тип отключения, если оно вообще есть.

Если указано, что отключений нет, но нет света, у вас какая-то локальная авария.

Что делать, если в графике ошибка или нет вашего адреса?

Общайтесь с вашим ОСР. Именно они занимаются списками адресов, группами, соблюдением графиков.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщали, что графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине 17 мая с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00. Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления каждого региона.

Украина потеряла 8 ГВт мощности

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что энергетическая ситуация в стране чрезвычайно сложна.

"Потеряв 8 ГВт мощности, вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы до старта следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации", - написал он.

Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Дефицит в энергосистеме – на несколько лет

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, дефицит энергии в энергосистеме, вызванный последними массовыми атаками со стороны России, ожидается в течение двух лет и станет обычной ситуацией для энергосистемы. При этом нынешние отключения будут продолжаться до конца августа.

"В целом мой прогноз – мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года. И это будет просто нормальным состоянием для украинской энергосистемы", – сказал Харченко.

Эксперт отметил, что высоковольтные сети передачи электроэнергии сейчас находятся в гораздо лучшем состоянии, чем электростанции. Поэтому он утверждает, что угрозы от сетей передачи энергии на долгую перспективу меньше, чем от производства электроэнергии.

Однако, по его словам, даже в случае восстановления энергоблоков, поврежденных при атаках со стороны России, дефицит мощности будет оставаться.

Относительно нынешних ограничений, как рассказал советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября, а в зимний период дефицит в энергосистеме будет актуален даже при высоких температурах.

Он пояснил, что в течение этого периода атомные электростанции завершат активную фазу ремонтов, а в энергосистеме останется значительное количество солнечной генерации. Нагрузка на энергосистему уменьшится из-за теплой, но не очень жаркой погоды.

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