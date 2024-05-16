В "Укрэнерго" рассказали о графиках почасовых отключений на 17 мая

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине 17 мая с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления каждого региона.

Получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в конкретном регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что причина ограничений – увеличение потребления электроэнергии во время похолодания.

"Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта", - говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что объем ограничений равномерно распределен между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Дефицит в энергосистеме – на несколько лет

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, дефицит энергии в энергосистеме, вызванный последними массовыми атаками со стороны России, ожидается в течение двух лет и станет обычной ситуацией для энергосистемы. При этом нынешние отключения будут продолжаться до конца августа.

"В целом мой прогноз – мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года. И это будет просто нормальным состоянием для украинской энергосистемы", – сказал Харченко.

Эксперт отметил, что высоковольтные сети передачи электроэнергии сейчас находятся в гораздо лучшем состоянии, чем электростанции. Поэтому он утверждает, что угрозы от сетей передачи энергии на долгую перспективу меньше, чем от производства электроэнергии.

Однако, по его словам, даже в случае восстановления энергоблоков, поврежденных при атаках со стороны России, дефицит мощности будет оставаться.

Относительно нынешних ограничений, как рассказал советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября, а в зимний период дефицит в энергосистеме будет актуален даже при высоких температурах.

Он объяснил, что в течение этого периода атомные электростанции завершат активную фазу ремонтов, а в энергосистеме останется значительное количество солнечной генерации. Нагрузка на энергосистему уменьшится из-за теплой, но не очень жаркой погоды.

Украина потеряла 8 ГВт мощности

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что энергетическая ситуация в стране чрезвычайно сложна.

"Потеряв 8 ГВт мощности, вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы до старта следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации", - написал он.

Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

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