В Украине вырос спрос на зарядные станции и павербанки

В апреле сеть "Эпицентр" зафиксировала заметный рост продаж павербанков на 38% и зарядных станций, увеличившихся в 4,5 раза (350%) по сравнению с предыдущим годом.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Роман Ивашкевич, руководитель департамента "Потребительная электроника" в ООО "Эпицентр К", сообщил, что значительная часть продаж приходится на тендеры и оптовые закупки, главными клиентами которых являются волонтерские организации и бизнес.

По результатам апреля наблюдался значительный прирост продаж павербанков (+38%) и зарядных станций (+350%, то есть в 4,5 раза) в штуках по сравнению с предыдущим годом. Большую долю продаж составляли тендеры и оптовые покупки, основными покупателями которых являются волонтерские фонды и бизнес", – рассказал Ивашкевич.

Сообщается, что только в первую неделю мая было зафиксировано снижение продаж через праздничные дни, однако с началом рабочей недели наблюдалось увеличение продаж из-за объявлений о возможных отключениях электроэнергии. В частности, продажи зарядных станций в сети "Эпицентр" удвоились по сравнению с прошлой неделей, хотя в пиковые дни апреля было продано на 40% больше.

Относительно генераторов, Сергей Орлов, руководитель департамента "Машины, станки, оборудование" в ООО "Эпицентр К", отметил, что хотя в целом всплеск спроса на генераторы не наблюдается, есть точечные запросы в регионах, наиболее пострадавших от перебоев с электроснабжением.

В Харькове, например, растет спрос на более мощные генераторы (от 10 кВт), которые приобретают в основном малые предприятия.

"Существенную роль тогда сыграл фактор обстрелов в начале зимнего сезона. Люди боялись холода и тьмы, а сейчас перед нами лето, более длинный день, пока вероятность отключений электроэнергии людей не так сильно беспокоит", - пояснил Орлов.

Он отметил, что в настоящее время низкий спрос на генераторы частично связан с тем, что украинцы уже располагают значительным запасом энергогенерирующего оборудования, накопленным в предыдущий кризисный период.

Армия РФ снова атаковала энергетические объекты

Напомним, в ночь на 8 мая Россия атаковала объекты генерации и передаче электроэнергии в 6 регионах Украины. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

Враг атаковал объекты в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

В то же время в ДТЭК заявили, что враг ночью атаковал три теплоэлектростанции компании. В результате этого серьезные повреждения оборудования.

Позже стало известно, что 8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. В результате российской атаки две ГЭС вывели из эксплуатации. По информации от "Укргидроэнерго", на сегодняшний день вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения.

Ввиду достаточно сложной ситуации, министр энергетики Украины Герман Галущенко предлагает украинцам готовиться к любому сценарию, даже блекаутам.

Напомним, 22 марта российские кафиры нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

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