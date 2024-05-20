НКРЕКП встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 20 травня, пише forbes.ua.

Зазначається, що встановлення та перегляд граничних цін на ринку РДН, ВДР та балансувальному ринку визначається відповідно до Методики визначення істотного коливання цін та встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансувальному ринку.

«Для збалансування енергосистеми й уникнення відключення споживачів необхідно залучення імпорту електричної енергії, що у свою чергу потребує приведення у відповідність цін на ринках електричної енергії України та дозволить використовувати можливості комерційного імпорту й уникнути коливання цін в Україні по відношенню до країн – імпортерів», – пояснили в комісії.

У зв’язку з цим з 1 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) регулятор встановив максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 на рівні 5600 грн/МВт·год. Раніше для 00:00 до 07:00 ціни становили 3000 грн/МВт·год., для слоту 11:00 до 17:00 – ціни залишились без змін.

Для часового проміжку з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт·год. До цього з 07:00 до 08:00 – граничні ціни становили 5600 грн/МВт·год. Із 08:00 до 11:00 – вони залишилися без змін. Водночас з 23:00 до 00:00 – вони підвищились з 3000 грн/МВт·год.

У вечірні години з 17:00 до 23:00 ціни встановлені на рівні 9000 грн/МВт·год. Раніше – 7500 грн/МВт·год.

Мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку встановлені максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 на рівні 6600 грн/МВт·год. До цього рішення – 4000 грн/МВт·год.

У період з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 ціни становитимуть 8250 грн/МВт·год. Таким чином для часового проміжку з 07:00 до 17:00 ціна залишилась без змін. Водночас з 23:00 до 00:00 – ціна підвищилась з 4000 грн/МВт·год.

Для часового проміжку з 17:00 до 23:00 була встановлена ціна 10 000 грн/МВт·год, вона підвищилась з 8250 грн/МВт·год.

Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Зауважимо, згідно з прогнозами експертів, тарифи на електроенергію для бізнесу у 2024 році можуть зрости до 20% порівняно з 2023 роком. Головними чинниками які можуть зумовити зростання будуть обстріли критичної інфраструктури, а також інфляція та девальвація гривні.

Нагадаємо, "Укренерго" наразі застосовує графіки обмеження постачання електроенергії для промисловості та бізнесу. Промислові споживачі, які за рахунок імпортованої електроенергії покривають мінімум 30% свого споживання, не підпадають під графіки обмежень потужності.

Підприємства закликають генерувати власну електроенергію

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.

Він підкреслив, що безумовно, в генерацію треба вкласти кошти, її треба реконструювати.

"Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - підкреслив Кудрицький.

Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення вже в червні

Кабмін планує підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку.

Наразі обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн.

Раніше у Держенергонагляді заявили, що підвищення тарифів на електроенергію може відбутися вже у 2024 році, оскільки необхідний великий фінансовий ресурс для відновлення пошкоджених російськими обстрілами об’єктів електроенергетики.

“Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів – переглянути тариф на електроенергію. Нещодавно НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу протягом наступних років. Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч”, - заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення, встановлених на рівні 2,64 грн/кВт-год з ПДВ, на один місяць – до 31 травня.