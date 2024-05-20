НКРЭКУ установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

Соответствующее решение принято на заседании 20 мая, пишет forbes.ua.

Отмечается, что установление и пересмотр граничных цен на рынке РДН, ВДР и балансировочном рынке определяется в соответствии с Методикой определения существенного колебания цен и установления граничных цен на рынке "в сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансировочном рынке.

"Для сбалансирования энергосистемы и избегания отключения потребителей необходимо привлечение импорта электрической энергии, что в свою очередь нуждается в приведении в соответствие цен на рынках электрической энергии Украины и позволит использовать возможности коммерческого импорта и избежать колебания цен в Украину по отношению к странам-импортерам", – пояснили в комиссии.

В связи с этим с 1 июня на рынке в сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) регулятор установил максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 на уровне 5600 грн/ МВт·ч. Ранее для 00:00 до 07:00 цены составляли 3000 грн/мВтч, для слота 11:00 до 17:00 – цены остались без изменений.

Для временного промежутка с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/мВтч. До этого с 07:00 до 08:00 – предельные цены составляли 5600 грн/МВт·час. С 08:00 до 11:00 они остались без изменений. В то же время с 23:00 до 00:00 они повысились с 3000 грн/МВт·час.

В вечерние часы с 17:00 до 23:00 цены установлены на уровне 9000 грн/мВтч. Раньше – 7500 грн/МВт·час.

Минимальная предельная цена – 10 грн/МВт·час.

На балансирующем рынке установлены максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 на уровне 6600 грн/мВтч. До этого решения – 4000 грн/МВт·ч.

В период с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 цены составят 8250 грн/мВтч. Таким образом, для временного промежутка с 07:00 до 17:00 цена осталась без изменений. В то же время с 23:00 до 00:00 цена повысилась с 4000 грн/МВт·час.

Для временного промежутка с 17:00 до 23:00 была установлена цена 10 000 грн/МВтч, она повысилась с 8250 грн/МВтч.

Минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт·ч.

Заметим, согласно прогнозам экспертов, тарифы на электроэнергию для бизнеса в 2024 году могут вырасти до 20% по сравнению с 2023 годом. Главными факторами, которые могут вызвать рост, будут обстрелы критической инфраструктуры, а также инфляция и девальвация гривны.

Напомним, "Укрэнерго" в настоящее время применяет графики ограничения поставок электроэнергии для промышленности и бизнеса. Промышленные потребители, за счет импортируемой электроэнергии покрывающие минимум 30% своего потребления, не подпадают под графики ограничений мощности.

Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической стойкости в условиях ударов РФ по энергосистеме

Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы бы предлагали таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.

Правительство планирует повысить тариф на электроэнергию для населения уже в июне

Кабмин планирует повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей почти в полтора раза. Новые цены могут быть установлены уже летом.

В настоящее время обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн.

Ранее в Госэнергонадзоре заявили, что повышение тарифов на электроэнергию может произойти уже в 2024 году, поскольку необходим большой финансовый ресурс для восстановления поврежденных российскими обстрелами объектов электроэнергетики.

"Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов – пересмотреть тариф на электроэнергию. Недавно НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа в течение следующих лет. Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения возможно целесообразно сделать уже в этом году", - заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

Напомним, что в конце апреля Кабинет Министров продлил действие действующих тарифов на электроэнергию для населения, установленных на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС, на один месяц – до 31 мая.