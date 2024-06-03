Україна збільшила імпорт електроенергії до рекордного рівня: у кого купуємо

Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) у травні 2024 року імпортував найбільший обсяг електроенергії від початку комерційної діяльності компанії. Він на понад третину більше, аніж у квітні, і в понад 2 рази більше за березневий показник.

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Про це повідомила пресслужба ЕКУ.

ЕКУ розпочала постачання електроенергії із ще одного ринку

Зазначається, що для компенсації дефіциту електроенергії в Україні, зокрема, ЕКУ розпочала постачання електроенергії із ще одного ринку – Польщі.

Це вже четверта країна, звідки ЕКУ здійснює імпорт (разом з Угорщиною, Словаччиною та Румунією).

Протягом травня, через зростаючий дефіцит, імпорт електроенергії в Україну із Європи в окремі години сягав максимально можливої потужності у 1700 МВт.

Наразі Україна веде переговори про максимізацію можливого імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу, щоб компенсувати генеруючі потужності, знищені внаслідок російських атак.

У травні ЕКУ також уклала низку контрактів на цільовий імпорт електроенергії промисловим споживачам. У зв’язку із запровадженням графіків відключень минулого місяця відновився попит на таку послугу з боку українських підприємств.

«Дефіцит електроенергії змушує бізнес і промисловість шукати інструменти як зменшити тривалість відключень електроенергії. Цільовий імпорт є оперативним рішенням, яке допомагає підприємствам уникати простоїв у роботі і, як наслідок, збитків, – зазначив Віталій Бутенко, генеральний директор ЕКУ.

За його словами, у середньотерміновій перспективі частина клієнтів ЕКУ також розглядає можливості для розвитку власної генерації.

"Ми відпрацьовуємо з ними різні сценарії для якнайшвидшого розгортання таких додаткових потужностей та забезпечення економічної стійкості цих проектів», - підкреслив Бутенко.

Як повідомлялося, в квітні ЕКУ збільшила імпорт в 1,5 рази, щоб забезпечити потреби енергосистеми і своїх споживачів.

Щоб уникнути відключень, бізнес має імпортувати 80% електроенергії

Зауважимо, планові обмеження енергопостачання не розповсюджуються на промислових споживачів, які закуповують імпортовану електроенергію. Водночас Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану в Україні. Вони передбачають, що тепер бізнесу не вимикатимуть електроенергію лише за умови, якщо він імпортує понад 80% від загального обсягу споживання на відповідну годину.

Бізнес виступив різко проти цієї ініціативи, адже ціна за доставку електроенергії через кордон різко підскочить, і підприємствам буде простіше просто зупинитися, чим імпортувати.

Для України це означає відтік валюти та падіння доходів бюджету, який є єдиним джерелом фінансування ЗСУ. При цьому бізнес не проти підвищення долі імпорту, але не більше, ніж до 50% - більше імпортувати в України немає змоги.

Про ЕКУ

АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) – національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу і управління енергоресурсами.

ЕКУ входить до ТОП-5 трейдерів України за обсягами продажу електроенергії, лідерів з транскордонної торгівлі енергоресурсами, а також до ТОП-2 трейдерів зеленої електроенергії.

ЕКУ заснувала першу державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, яка нині є другою за розміром в України. Клієнти компанії генерують 10% в ВВП України. 100% компанії належить державі.