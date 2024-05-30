Щоб уникнути відключень, бізнес має імпортувати 80% електроенергії

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану в Україні. Вони передбачають, що тепер бізнесу не вимикатимуть електроенергію лише за умови, що він імпортує понад 80% від загального обсягу споживання на відповідну годину.

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Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачається, що оператор системи розподілу не застосовуватиме заходів з примусового обмеження електропостачання до непобутових споживачів, якщо обсяг придбаної ними імпортованої електроенергії в кожній розрахунковій годині становитиме не менше 80% від їхнього загального споживання.

Якщо ж частка імпортованої електроенергії у споживача в певній годині опуститься нижче 80%, оператор системи розподілу відновить заходи з обмеження живлення до такого споживача з часу виявлення цього факту і до кінця доби постачання.

У Кабміні вважають, що прийняте рішення дозволить підвищити стійкість енергосистеми в умовах війни шляхом залучення резервних потужностей із сусідніх країн в періоди пікових навантажень чи після ворожих обстрілів.

Нагадаємо, на початку місяця "Укренерго" повідомляло, що споживачі, які за рахунок імпортованої електроенергії покривають мінімум 30% свого споживання, не підпадають під графіки обмежень потужності.

"Якщо підприємства, які підпадають під обмеження потужності, імпортують для себе електроенергію і покривають хоча би 30% свого споживання імпортом, то сьогоднішні правила гарантують їм невідключення", - повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Підприємства закликають генерувати власну електроенергію

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.

Він підкреслив, що безумовно, в генерацію треба вкласти кошти, її треба реконструювати.

"Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - підкреслив Кудрицький.