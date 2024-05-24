Чому Україна не може наразі збільшити обсяги імпорту електроенергії з ЄС

Україна веде переговори про максимізацію можливого імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу, щоб компенсувати генеруючі потужності, знищені внаслідок російських атак.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише Reuters.

Видання нагадує, що країна-агресор РФ з березня посилила удари по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого в енергосистемі виник дефіцит потужностей, що призвело до значних збитків і відключень світла у багатьох регіонах.

За словами міністра енергетики, атаки завдали енергосектору збитків на суму понад 1 мільярд доларів США та призвели до втрати 8000 МВт-год генеруючих потужностей енергетичної системи.

Стеля у 1700 МВт-год електроенергії

Як наголосив Галущенко, наразі Україна може імпортувати з країн ЄС не більше 1700 МВт-год електроенергії одночасно.

"Ми ведемо переговори. Наше завдання - максимально збільшити цю цифру", - підкреслив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він додав, що технічно Україна здатна імпортувати понад 2 тис. МВт-год, навіть 2,4 тис. МВт-год.

"Я впевнений, що рішення буде знайдено", - зауважив Галущенко.

Європейські країни мають розширити пропускну здатність своїх мереж

Водночас очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що 1700 МВт-год - це максимальний ліміт, який сьогодні може імпортувати Україна.

"Все залежатиме від того, наскільки швидко наші європейські колеги - енергосистемні оператори сусідніх країн - зможуть реалізувати проекти з розширення пропускної здатності своїх мереж", - зауважив Кудрицький.

Він підкреслив, що європейським мережевим компаніям потрібен час і гроші, щоб зміцнити деякі свої підстанції, встановити додаткові трансформатори або побудувати нові лінії електропередачі.

"Ми вважаємо, що 3500-4000 МВт-год пропускної здатності міждержавного інтерконектору – це те, що ми можемо мати приблизно протягом п’яти років", – зазначив Кудрицький.

Максим Тимченко, глава найбільшої в Україні приватної енергетичної компанії ДТЕК заявив, що збільшення до 2200 МВт-год могло б значно покращити ситуацію в енергосистемі.

За даними ДТЕК, до атак станом на 17 березня Україна споживала близько 13 тис. МВт-год, але після серії російських атак на енергосистему споживання впало до 9,1 тис. МВт-год.

Нагадаємо, у квітні Україна імпортувала 225 тис. МВт-г електроенергії, що є найбільшим показником з початку поточного року. Порівняно з березнем обсяг комерційного імпорту збільшився на третину

Бізнес закликають імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень

"Укренерго" наразі застосовує графіки обмеження постачання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Промислові споживачі, які за рахунок імпортованої електроенергії покривають мінімум 30% свого споживання, не підпадають під графіки обмежень потужності.

Тому вітчизняні підприємства закликають подбати про покриття свого графіка споживання саме за рахунок імпорту.

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