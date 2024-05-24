Почему Украина не может увеличить объемы импорта электроэнергии из ЕС

Украина ведет переговоры о максимизации возможного импорта электроэнергии из стран Европейского Союза, чтобы компенсировать генерирующие мощности, уничтоженные в результате российских атак.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет Reuters.

Издание напоминает, что страна-агрессор РФ с марта усилила удары по энергетической инфраструктуре, в результате чего в энергосистеме возник дефицит мощностей, что привело к значительным убыткам и отключениям света во многих регионах.

По словам министра энергетики, атаки нанесли энергосектору ущерб на сумму более 1 миллиарда долларов США и привели к потере 8000 МВт-ч генерирующих мощностей энергетической системы.

Потолок в 1700 МВт-ч электроэнергии

Как отметил Галущенко, Украина может импортировать из стран ЕС не более 1700 МВт-ч электроэнергии одновременно.

"Мы ведем переговоры. Наша задача – максимально увеличить эту цифру", – подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Он добавил, что технически Украина способна импортировать более 2 тыс. МВт-ч, даже 2,4 тыс. МВт-ч.

"Я уверен, что решение будет найдено", - заметил Галущенко.

Европейские страны должны расширить пропускную способность своих сетей

В то же время глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что 1700 МВт-час – это максимальный лимит, который сегодня может импортировать Украина.

"Все будет зависеть от того, насколько быстро наши европейские коллеги – энергосистемные операторы соседних стран – смогут реализовать проекты по расширению пропускной способности своих сетей", – отметил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что европейским сетевым компаниям нужно время и деньги, чтобы укрепить некоторые свои подстанции, установить дополнительные трансформаторы или построить новые линии электропередачи.

"Мы считаем, что 3500-4000 МВт-ч пропускной способности межгосударственного интерконнектора - это то, что мы можем иметь примерно в течение пяти лет", - отметил Кудрицкий.

Максим Тимченко, глава крупнейшей в Украине частной энергетической компании ДТЭК заявил, что увеличение до 2200 МВт-ч могло бы значительно улучшить ситуацию в энергосистеме.

По данным ДТЭК, до атак по состоянию на 17 марта Украина потребляла около 13 тыс. МВт-ч, но после серии российских атак на энергосистему потребления упало до 9,1 тыс. МВт-ч.

Напомним, в апреле Украина импортировала 225 тыс. МВт-ч электроэнергии, что является самым большим показателем с начала текущего года. По сравнению с мартом объем коммерческого импорта увеличился на треть

Бизнес призывают импортировать электроэнергию во избежание отключений

"Укрэнерго" в настоящее время применяет графики ограничения поставок электроэнергии для промышленности и бизнеса.

Промышленные потребители, за счет импортируемой электроэнергии покрывающие минимум 30% своего потребления, не подпадают под графики ограничений мощности.

Поэтому отечественные предприятия призывают позаботиться о покрытии своего графика потребления именно за счет импорта.

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