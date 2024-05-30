Чтобы избежать отключений, бизнес должен импортировать 80% электроэнергии

Кабинет министров внес изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения в Украину. Они предполагают, что теперь бизнес не будет выключать электроэнергию только при условии, что он импортирует более 80% от общего объема потребления на соответствующий час.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предполагается, что оператор системы распределения не будет применять меры по принудительному ограничению электроснабжения к небытовым потребителям, если объем приобретенной ими импортируемой электроэнергии в каждом расчетном часе составит не менее 80% их общего потребления.

Если же доля импортируемой электроэнергии у потребителя в определенное время опустится ниже 80%, оператор системы распределения возобновит меры по ограничению питания к такому потребителю с момента обнаружения этого факта и до конца суток поставки.

В Кабмине считают, что принятое решение позволит повысить устойчивость энергосистемы в условиях войны путем привлечения резервных мощностей из соседних стран в периоды пиковых нагрузок или после вражеских обстрелов.

Напомним, в начале месяца "Укрэнерго" сообщало, что потребители, которые за счет импортированной электроэнергии покрывают минимум 30% своего потребления, не подпадают под графики ограничений мощности.

"Если предприятия, подпадающие под ограничение мощности, импортируют для себя электроэнергию и покрывают хотя бы 30% своего потребления импортом, то сегодняшние правила гарантируют им неотключение", - сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственным поколением для укрепления своей энергетической устойчивости в условиях ударов РФ по энергосистеме.

Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы бы предлагали таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.