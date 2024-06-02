Вимога для промисловості імпортувати 80% електроенергії призведе до колапсу в економіці, - експерт

Рішення Кабміну, яке зобов'язує промисловість імпортувати 80% електроенергії, призведе до зупинок підприємств та зростання безробіття, адже електроенергія значно подорожчає, і на всіх її все одно не вистачить.

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Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає УНІАН.

"Економічна безпека України важлива так само, як і зведення з військових полів. Бо як би нам не допомагали наші партнери, все одно головне, - а це забезпечення армії та купівля зброї, - йде за рахунок платників податків. Тому важливо, щоб наша промисловість продовжувала працювати", - заявив Каленков.

За його словами, останні 2 роки підприємства вже працюють на межі можливого та з величезними збитками.

Чому не можна заганяти промисловість в такі рамки

Президент "Укрметалургпрому" застеріг, що будь-який крок, який призводить до збільшення собівартості продукції, виштовхує підприємства за ту межу, де вони будуть змушені або скорочувати обсяги виробництва, або зупинятися та звільняти людей.

"Підприємства зупиняються, люди втрачають роботу, до бюджету не надходять кошти. Це просто спіраль смерті, в яку наші чиновники самі себе заганяють. У цьому плані промисловість – це має бути останнє, що відключається. Не кажучи вже про те, що наша промисловість, наприклад, постачає величезну кількість товарів безпосередньо на оборону. Це рішення повернеться бумерангом - у вигляді підприємств, що закриваються, безробіття і колапсу економіки", - резюмував Каленков.

За словами голови Федерації металургів України Сергія Біленького, на якого посилається РБК-Україна, урядове рішення, яке зобов’язує промисловість імпортувати 80% електроенергії, наразі нереально виконати, а отже – підприємствам буде простіше закритися, аніж виконувати норми постанови.

Він зазначив, що на порядок денний виходить питання доцільності і економічного обґрунтування роботи металургійного комплексу взагалі.

"Всі ми прекрасно знаємо, яка ситуація з електроенергією, і ми намагалися по максимуму забезпечити власні потреби імпортованою електроенергією. Але це 30 відсотків! Рішення Кабінету міністрів змушує частку імпорту довести до 80 відсотків. В нинішніх умовах це не реально: обмежений обсяг міждержавних перетинів не може задовільнити потреби всього бізнесу", - наголосив Біленький.

Він пояснив, що це рішення вкрай зашкодить енергоємним галузям промисловості, особливо металургії, та призведе до зупинки промисловості. При цьому гірничо-металургійний комплекс – це неперервний цикл виробництва, тому зменшення навантаження неминуче призведе до зниження виробництва.

При цьому підприємствам доведеться скорочуватися штат співробітників, а це, у свою чергу, призведе до збільшення безробіття, і відповідно - до зростання споживання електроенергії населенням. Таким чином, ефект "економії" електричної енергії промисловістю буде нейтралізований, а пільгова ціна для населення тільки загострить фінансові проблеми на ринку електричної енергії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану в Україні. Вони передбачають, що тепер бізнесу не вимикатимуть електроенергію лише за умови, що він імпортує понад 80% від загального обсягу споживання на відповідну годину.

Бізнес виступив різко проти цієї ініціативи, адже ціна за доставку електроенергії через кордон різко підскочить, і підприємствам буде простіше просто зупинитися, чим імпортувати.

Для України це означає відтік валюти та падіння доходів бюджету, який є єдиним джерелом фінансування ЗСУ. При цьому бізнес не проти підвищення долі імпорту, але не більше, ніж до 50% - більше імпортувати в України немає змоги.

Підприємства закликають генерувати власну електроенергію

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.

Він підкреслив, що безумовно, в генерацію треба вкласти кошти, її треба реконструювати.

"Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - підкреслив Кудрицький.

Нагадаємо, на початку місяця "Укренерго" повідомляло, що споживачі, які за рахунок імпортованої електроенергії покривають мінімум 30% свого споживання, не підпадають під графіки обмежень потужності.

Фото: ua.depositphotos.com