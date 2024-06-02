Требование для промышленности импортировать 80% электроэнергии приведет к коллапсу в экономике, - эксперт

Решение Кабмина, обязывающее промышленность импортировать 80% электроэнергии, приведет к остановкам предприятий и росту безработицы, ведь электроэнергия значительно подорожает, и на всех ее все равно не хватит.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает УНИАН.

"Экономическая безопасность Украины важна так же, как и сводки с военных полей. Ведь как бы нам ни помогали наши партнеры, все равно главное, - а это обеспечение армии и покупка оружия, - идет за счет налогоплательщиков. Поэтому важно, чтобы наша промышленность продолжала работать", – заявил Каленков.

По его словам, последние 2 года предприятия уже работают на грани возможного и с огромным убытком.

Почему нельзя загонять промышленность в такие рамки

Президент "Укрметаллургпрома" предостерег, что любой шаг, приводящий к увеличению себестоимости продукции, выталкивает предприятия за ту границу, где они будут вынуждены либо сокращать объемы производства, либо останавливаться и увольнять людей.

"Предприятия останавливаются, люди теряют работу, в бюджет не поступают средства. Это просто спираль смерти, в которую наши чиновники сами себя загоняют. В этом плане промышленность – это должно быть последнее, что отключается. Не говоря уже о том, что наша промышленность, например, снабжает огромное количество товаров непосредственно на оборону. Это решение вернется бумерангом - в виде закрывающихся предприятий, безработицы и коллапса экономики", - резюмировал Каленков.

По словам председателя Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, на которого ссылается РБК-Украина, правительственное решение, обязывающее промышленность импортировать 80% электроэнергии, нереально выполнить, а значит – предприятиям будет проще закрыться, чем выполнять нормы постановления.

Он отметил, что на повестку дня выходит вопрос целесообразности и экономического обоснования работы металлургического комплекса вообще.

"Все мы прекрасно знаем, какая ситуация с электроэнергией, и мы пытались по максимуму обеспечить собственные потребности импортированной электроэнергией. Но это 30 процентов! Решение Кабинета министров заставляет долю импорта довести до 80 процентов. В нынешних условиях это не реально: ограниченный объем межгосударственных связей не может удовлетворить потребности всего бизнеса", - подчеркнул Беленький.

Он пояснил, что это решение крайне повредит энергоемким отраслям промышленности, особенно металлургии, и приведет к остановке промышленности. При этом горно-металлургический комплекс – это непрерывный цикл производства, поэтому уменьшение нагрузки неизбежно приведет к снижению производства.

При этом предприятиям придется сокращать штат сотрудников, а это, в свою очередь, приведет к увеличению безработицы, и соответственно – к росту потребления электроэнергии населением. Таким образом, эффект экономии электрической энергии промышленностью будет нейтрализован, а льготная цена для населения только обострит финансовые проблемы на рынке электрической энергии.

Напомним, Кабинет Министров внес изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения в Украину. Они предполагают, что теперь бизнесу не будут выключать электроэнергию только при условии, что он импортирует более 80% от общего объема потребления на соответствующий час.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать.

Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% - больше импортировать в Украину нет возможности.

Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической устойчивости в условиях ударов РФ по энергосистеме.

Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы бы предлагали таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, в начале месяца "Укрэнерго" сообщало, что потребители, которые за счет импортированной электроэнергии покрывают минимум 30% своего потребления, не подпадают под графики ограничений мощности.

Фото: ua.depositphotos.com