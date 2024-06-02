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Требование для промышленности импортировать 80% электроэнергии приведет к коллапсу в экономике, - эксперт
Решение Кабмина, обязывающее промышленность импортировать 80% электроэнергии, приведет к остановкам предприятий и росту безработицы, ведь электроэнергия значительно подорожает, и на всех ее все равно не хватит.
Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает УНИАН.
"Экономическая безопасность Украины важна так же, как и сводки с военных полей. Ведь как бы нам ни помогали наши партнеры, все равно главное, - а это обеспечение армии и покупка оружия, - идет за счет налогоплательщиков. Поэтому важно, чтобы наша промышленность продолжала работать", – заявил Каленков.
По его словам, последние 2 года предприятия уже работают на грани возможного и с огромным убытком.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Почему нельзя загонять промышленность в такие рамки
Президент "Укрметаллургпрома" предостерег, что любой шаг, приводящий к увеличению себестоимости продукции, выталкивает предприятия за ту границу, где они будут вынуждены либо сокращать объемы производства, либо останавливаться и увольнять людей.
"Предприятия останавливаются, люди теряют работу, в бюджет не поступают средства. Это просто спираль смерти, в которую наши чиновники сами себя загоняют. В этом плане промышленность – это должно быть последнее, что отключается. Не говоря уже о том, что наша промышленность, например, снабжает огромное количество товаров непосредственно на оборону. Это решение вернется бумерангом - в виде закрывающихся предприятий, безработицы и коллапса экономики", - резюмировал Каленков.
По словам председателя Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, на которого ссылается РБК-Украина, правительственное решение, обязывающее промышленность импортировать 80% электроэнергии, нереально выполнить, а значит – предприятиям будет проще закрыться, чем выполнять нормы постановления.
Он отметил, что на повестку дня выходит вопрос целесообразности и экономического обоснования работы металлургического комплекса вообще.
"Все мы прекрасно знаем, какая ситуация с электроэнергией, и мы пытались по максимуму обеспечить собственные потребности импортированной электроэнергией. Но это 30 процентов! Решение Кабинета министров заставляет долю импорта довести до 80 процентов. В нынешних условиях это не реально: ограниченный объем межгосударственных связей не может удовлетворить потребности всего бизнеса", - подчеркнул Беленький.
Он пояснил, что это решение крайне повредит энергоемким отраслям промышленности, особенно металлургии, и приведет к остановке промышленности. При этом горно-металлургический комплекс – это непрерывный цикл производства, поэтому уменьшение нагрузки неизбежно приведет к снижению производства.
При этом предприятиям придется сокращать штат сотрудников, а это, в свою очередь, приведет к увеличению безработицы, и соответственно – к росту потребления электроэнергии населением. Таким образом, эффект экономии электрической энергии промышленностью будет нейтрализован, а льготная цена для населения только обострит финансовые проблемы на рынке электрической энергии.
Напомним, Кабинет Министров внес изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения в Украину. Они предполагают, что теперь бизнесу не будут выключать электроэнергию только при условии, что он импортирует более 80% от общего объема потребления на соответствующий час.
Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать.
Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% - больше импортировать в Украину нет возможности.
Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию
Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической устойчивости в условиях ударов РФ по энергосистеме.
Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.
"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы бы предлагали таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.
Напомним, в начале месяца "Укрэнерго" сообщало, что потребители, которые за счет импортированной электроэнергии покрывают минимум 30% своего потребления, не подпадают под графики ограничений мощности.
Фото: ua.depositphotos.com