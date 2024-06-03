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Відключень світла побільшає: ситуація в енергосистемі цього тижня погіршиться
Енергетики попереджають, що наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, порівняно з останніми днями травня.
Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.
"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох останніх днів, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі", - заявив Кудрицький.
За його словами, така ситуація спричинена трьома факторами:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій,
- наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня,
- прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.
"Тому із 3 червня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", - наголосив Кудрицький.
Відключення світла 3 червня: по всій Україні діятимуть ліміти
У понеділок, 3 червня, з опівночі і впродовж доби у всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів, повідомили в "Укренерго".
У випадку перевищення лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Уряд зобов’язав обленерго забезпечити рівномірну черговість відключення світла
Кабінет Міністрів на своєму засіданні 24 травня прийняв постанову, якою зобов’язав енергорозподільчі компанії забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів.
Також Кабінет міністрів України затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Цей документ передбачає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів у разі вимушених обмежень подачі електроенергії.
Сюди входять:
- Об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, включених до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури.
- Заклади охорони здоров'я державної або комунальної форми власності.
- Військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.
- Підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни.
- Підприємства з неперервним циклом виробництва.
- Електронні комунікаційні мережі.
- Органи державної влади, такі як Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об'єкти ДСНС).