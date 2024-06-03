Отключений света станет больше: ситуация в энергосистеме на этой неделе ухудшится

Энергетики предупреждают, что на следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной по сравнению с последними днями мая.

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Об этом сообщил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких последних дней, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме", – заявил Кудрицкий.

По его словам, такая ситуация вызвана тремя факторами:

вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций,

последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня,

прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.

"Поэтому с 3 июня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений", - подчеркнул Кудрицкий.

Отключение света 3 июня: по всей Украине будут действовать лимиты

В понедельник, 3 июня, с полуночи и в течение суток по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей, сообщили в "Укрэнерго".

В случае превышения лимитов облэнерго могут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Правительство обязало облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света

Кабинет Министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечить равномерные отключения электроэнергии для потребителей.

Также Кабинет Министров Украины утвердил Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. Этот документ предусматривает приоритетное электроснабжение критически важных объектов при вынужденных ограничениях подачи электроэнергии.

Сюда входят: