Кабмин определил объекты, которые будут иметь приоритет в электроснабжении во время ограничений

Кабинет министров Украины утвердил порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. Этот документ предусматривает приоритетное электроснабжение критически важных объектов при вынужденных ограничениях подачи электроэнергии.

Об этом говорится на сайте КМУ.

Порядок предусматривает, что оператор системы передачи данных может корректировать объемы предельной мощности для обеспечения стабильности энергосистемы в случае существенных изменений в ее состоянии или режимах потребления.

Согласно документу, основной потребитель, электроснабжение которого носит приоритетный характер, может отключать субпотребителей, работа которых не влияет на его деятельность.

"В случае непринятия основным потребителем мер по отключению субпотребителей, не влияющих на работу основного потребителя, такие основные потребители могут включаться в графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Какие объекты входят в список

В документе приводится перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение при ограничении электроэнергии.

Сюда входят:

Объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенных в Реестр объектов критической инфраструктуры.

Учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности.

Военные и территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны.

Предприятия с непрерывным циклом производства.

Электронные коммуникационные сети.

Органы государственной власти, такие как Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, центральные органы власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).

Указанное решение направлено на обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры и жизненно важных объектов в условиях возможных ограничений электроснабжения. Это важный шаг в укреплении энергетической безопасности Украины.

Заметим, чтобы помочь разбитой энергосистеме, Министерство энергетики советует бизнесу устанавливать резервную генерацию и солнечные панели для самообеспечения электроэнергией. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической устойчивости в условиях ударов РФ по энергосистеме.

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