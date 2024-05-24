Уряд зобов’язав обленерго забезпечити рівномірну черговість відключення світла

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 24 травня прийняв постанову, якою зобов’язав енергорозподільчі компанії забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд в щоденному режимі працю над тим, аби покращити ситуацію в енергетиці.

Зокрема, стоїть три ключові завдання:

децентралізація енергосистеми та розвиток відновлювальної енергетики;

подальша інтеграція з ЄС та розширення можливостей для імпорту електроенергії;

ремонти та відновлення того, що критично важливо відновити.

Як повідомив Шмигаль, уряд затвердив постанову , яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень.

"Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання", - підкреслив прем’єр-міністр.

Крім того, уряд підтримав законопроект, який дозволить суттєво покращити ситуацію на ринку електроенергії та розв’язати питання боргів на балансуючому ринку.

Так, пропонується створення спеціальних рахунків для широкого кола субʼєктів, що дозволить забезпечити прийнятний рівень розрахунків. Це дасть змогу зменшити борги перед "Укренерго" і покращить ситуацію зі стійкістю української енергосистеми.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. Він зауважив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів до кінця травня ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для населення.